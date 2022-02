Döntött Németország az Északi-Áramlat-2 gázvezeték sorsáról

Az Északi Áramlat 2, azaz az Oroszországot és Németországot összekötő 750 mérföldes vezeték ugyan elkészült, de még nem hitelesítette a német energiaszabályozó hatóság - írja a The Guardian Philip Oltermann újságíró Twitter-bejegyzésére utalva, amely azt sugallja, hogy Olaf Scholz német kancellár úgy döntött, hogy az ukrajnai válság miatt kihúzza a vezetéket.

Scholz says Nord Stream 2 won't be certified and he has instructed a new assessment of how Germany's energy supplies can be secured. "The situation has fundamentally changed"