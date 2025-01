Drágulással indult az év a kutakon, de mi jön ezután?

A befektetők abban is reménykednek, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve idén további kamatcsökkentést hajt végre az Egyesült Államokban – erre utalnak az év végén és az idei első napokban csökkenő kötvényhozamok. Ha a kamatvágás valóban megtörténik, akkor az segítheti az amerikai gazdasági növekedést és összességében az olajkereslet növekedéséhez vezethet. Ahogy az is hozzájárulhat ehhez, ha Donald Trump intézkedései folytán a megújuló energia és az elektromos autózás kevesebb támogatást kap és a közlekedésben, valamint az áramtermelésben a fosszilis energiahordozók szerepe növekedne.

Emellett, ahogy azt fentebb jeleztük, a héten érezhetően nőtt mind az amerikai WTI, mind az Európában irányadó Brent tőzsdei ára. Pénteken ugyan kisebb korrekciót láthattunk, de csütörtökön a tőzsdei ár két hónapja nem látott magasságokba jutott. Ennek hátterében elsősorban az elmúlt napokban bejelentett kínai gazdaságélénkítő intézkedések állnak. A piaci várakozások szerint ezek a következő hónapokban növelik a fogyasztást és megerősítik az olajkereslet növekedését. Nagy kérdés persze, hogy a drágulás mennyire lesz tartós, mert a kínálati oldalon is várható növekedés. A befektetők azt várják, hogy Donald Trump a beiktatása után lazít az amerikai kitermelési szabályokon. De számos fontos kitermelő ország van a szakértők szerint kényszerpályán, a költségvetési nehézségeiket ugyanis az olajbevételekkel próbálják majd megoldani. Így összességében az idei évben tovább növekedhet a kínálat, ami miatt nyomás alá kerülhet az olajár.

A gyenge forint a magyar autósoknak is fáj Fotó: Depositphotos

A magyar fizetőeszköz gyengélkedése részben a nemzetközi trendeket követi, hiszen a dollár kisebb erősödéssel indult, ám vannak „helyi sajátosságok” is, hiszen a régiós devizákhoz (cseh korona vagy a lengyel zloty) képest rendre alulteljesítő. Mivel mind az olaj, mind a finomított termékek jegyzése dollárban történik a tőzsdéken, a forint gyengülését a magyar autósok megérzik.

Az üzemanyagok árára az adók mellett elsősorban az alapanyag (olaj) és a forint árfolyama hat. A cikkünk elején említettük, hogy az autósokat a magyar kormány újabb adóemeléssel sújtotta. Ha ez nem lenne elég, akkor meg kell említeni, hogy a dollárral szemben az év első napjaiban újabb mélypontot ért el a forint, ráadásul az olaj tőzsdei jegyzése is emelkedett.

Nem csak az Mfor Üzemanyagár-figyelő monitorozza az árakat, havi szinten ezt a Központi Statisztikai Hivatal is megteszi. Az általuk készített összefoglaló szerint az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára decemberben 617 forint volt, ami megegyezett a szomszédos országok átlagértékével. A régió országaiban a decemberi átlagár 600 forint volt, ennél a magyar ellenérték 2,8 százalékkal, azaz 17 forinttal magasabb volt. Az előző havi adathoz képest 7 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is növekedett, 3, illetve 5 forinttal.

Az olcsóbb üzemanyagot áruló országok egy része a régióban található, hiszen Bulgária mellett Csehországban, Romániában és Lengyelországban is kevesebbe kerül a benzin, mint nálunk.

Ha a rendszeresen bemutatott uniós összehasonlítást nézzük, akkor előre kell bocsátani, hogy a Weekly Oil Bulletin adatai ezúttal csalókák lesznek, hiszen ennek adatfelvétele december 30. volt. Így a magyar üzemanyagárak is alacsonyabb értékkel szerepelnek az összesítésben, mint amennyiért cikkünk megjelenésekor tankolhatunk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!