Tavaly átlagosan 12 százalékkal nőttek az ingatlanárak Pest vármegyében

Az ingatlanközvetítő adatai alapján a vármegyében a legnépszerűbb településnek Érd bizonyult, ahol az ingatlanra fordított átlagos összeg 72,3 millióra, az átlagos négyzetméterár 11 százalékkal 673 ezer forintra nőtt, az értékesített átlagos ingatlanméret 107 négyzetméter volt. Érd mellett Albertirsa, Cegléd valamint Vác, Monor és Gyömrő is népszerű célpontnak számított.

Az ingatlanvásárlásra fordított összeg 19 százalékkal 56 millió forint fölé emelkedett, az átlagos négyzetméterár 12 százalékkal 562 ezer forintra nőtt, az ingatlanok 10 százaléka meghaladta a 100 millió forintos értékhatárt, a Duna House ingatlanközvetítő adatai alapján — számol be róla az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!