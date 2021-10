Dupla öröm: Tóth Vera párja panzióra és kisboltra is közpénzt kapott a kormánytól

Csütörtökön jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hogy a Magyar Falu programnak köszönhetően kisbolt nyílik 121 olyan településen, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt. Mintegy 5,6 milliárd forint támogatást fizetnek ki a következő hetekben, hónapokban az alapvető élelmiszereket és vegyiárukat árusító új boltok nyitására.

Megnéztük a kisboltos nyertesek listáját, döntő többségük a hazai kkv-szektor ismeretlen szereplője, de azért akad néhány tehetősebb vállalkozó is, aki 60 millió forint körüli közpénznek örülhet. Kisboltot nyithat olyan nyertes is, aki korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett Kisfaludy-pályázaton panzió fejlesztésre is kapott vissza nem térítendő állami támogatást.

Szóval, a hivatalosan a kistelepülési üzletek támogatása néven futó pályázat egyik nyertese a Pauli Consulting Kft., amely 37 millió forintot nyert a kormánytól egy palkonyai kisboltra. A cég tulajdonosa Pauli Zoltán, a PalKonyha Panzió Speiz tulajdonosa és Tóth Vera énekes párja. A panzió fotógalériája alapján valóban tetszetős szálláshelyről van szó. Ez annak is köszönhető, hogy a Pauli Consulting Kft. tavaly 28 millió forintot kapott PalKonyha Panzió fejlesztésére az MTÜ-től.

Új tetőtéri szobák létesítése, parkoló, medence, kerítés megvalósítása, PalKonyha Panzió fejlesztés keretén belül

- olvasható a projekt leírása. Amúgy a Pauli Consulting Kft.-nek nem volt jó éve 2020-ban, hiszen 37,1 millió forint forgalom mellett 14 millió forint veszteséggel zártak. Most tehát 37 millió forint támogatást kaptak kisboltra, ami a teljes tavalyi forgalmuknak felel meg. Palkonya amúgy egy 250-300 fős falu Baranya megyében, de az utóbbi időben népszerű gasztrofalu lett a villányi borvidéken és az Ördögkatlan fesztivál egyik helyszíne is, így nehezen érthető, hogy miért közpénzből kell kisboltot gründolni.

Cégbeszámolók alapján a tehetősebb nyertesek közé tartozik a Villa Sebus Tabern Zrt., amely 59,5 millió forint állami támogatást kapott egy rábasebesi kisboltra. Rábasebes lélekszáma ma már nem éri el a hetvenet. A Villa Sebus idén áprilisban jött létre, tulajdonosa a Create Innovate Deliver Hungary Zrt.-n keresztül a győri Gasztonyi Zoltán Antal. Neki pedig számos cége van, a legnagyobb a KOMPLEX Épitőipari Tervező Iroda Kft., amely 2016-2019 között 1,5-2 milliárd forint bevételnek és 160-300 millió forintos profitnak örülhetett, tavaly csak 875 millió forintos forgalmuk és 60 millió forint nyereségük volt.

A másik véglet talán a BABOD-KER Kft., amely 16,5 millió forintot nyert kisboltra. A cég csak idén májusban alakult, a tulajdonosa pedig a somogybabodi önkormányzat. Az önkormányzatnak ez az egyetlen cége, 6 millió forint alaptőkével indították el, most tehát ennek közel háromszorosát rögtön meg is nyerték, az ügyvezető pedig a helyi Szociális Alapszolgáltató Központ egyik munkatársa lett.

Venne tőle használt autót?

Ismét a tehetősebb nyertesek közé tartozik a KAMRA Gasztro Kft., amely 67 millió forintnak örülhet, ebből a 260 fős Mencshelyen lehet kisbolt. A cég egyik tulajdonosa Sándor-Weisz Tímea, aki amúgy tulajdonos Veszprém egyik legnagyobb használtautó kereskedésében is.

FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK… és nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy autókereskedésünk alkalmazkodjon a használtautó piac és a vevői igények változásaihoz, ezért az évek során folyamatosan bővítettük szolgáltatásainkat, hogy vevőink számára még kényelmesebbé tegyük a vásárlást

- szól az SBA Car bemutatkozása. Az SBA Car Gépjármű Kft.-nek tavaly 1,2 milliárd forintos forgalma és 12 millió forintos nyeresége volt, de Sándor-Weisz Tímea a tulajdonosa a WESZ-Car Kft.-nek, amely 850 millió forintos árbevétellel büszkélkedhet 40-90 millió forintos profit mellett.

Kapcsolódó cikk Éledezik a kiskereskedelem Júliusban 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az országban.

Még megemlítjük a Forvett Kft.-t, amely két településen: a 48 házas nógrádi Ilinyben és a szintén nógrádi Csitáron nyithat kisboltot összesen 120 millió forintos pályázati pénzből. A cég áprilisban vette fel a tevékenységei közé a bolti vegyes kiskeredelmet, tulajdonosa pedig Fülöp Edina. Ő az ügyvezetője az ilinyi székhelyű HáromTó Kft.-nek, ahol korábban Dovicsin Ottó volt a cégvezető. Iliny polgármestere 2002 óta Dovicsin Ottó, a cég tulajdonosai a 16 éves Dovicsin Bence és Dovicsin Balázs, a kiskorúek törvényes képviselője Dovicsin Ottó, de korábban Fülöp Edina is tulajdonos volt. A Dovicsin-családról Ángyán József is írt az Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás című dolgozatában, megemlítve a nyertes árverezők között Dovicsin Ottó azonos lakcímű gyermekeit.