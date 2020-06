Duplázna, szélesítene, felszámolna - így írná át a 2021-es költségvetést az ellenzék

Csütörtökön is a 2021-es költségvetésről vitáztak a képviselők a parlamentben, mi pedig belenéztünk abba a legalább 780 ellenzéki javaslatba, amelyekkel módosítanák a kormány 2021-es elképzeléseit. Ez a 780-as szám még folyamatosan növekedett a cikk írása közben, így nem kizárt, hogy az ezret is eléri az ellenzéki módosítások száma. Teljesen véletlenszerűen szemezgettünk az ellenzéki javaslatok közül, ezekből úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok főleg a kormányzati kommunikációtól és sportcélú adókedvezményekből vonnák el a pénzt az általuk fontosabbnak gondolt célokra. Íme néhány példa.

Az M7-es három sávosra szélesítése legalább a 90-es kilométerkő és Budapest között mindkét irányban a szakemberek szerint is már régóta szükséges.

Javasoljuk a tanodaprogramok, a Biztos Kezdet Gyerekházak kiemelt támogatását, a szegregált településrészek felszámolását.

A győri vasútállomás a MÁV tulajdona, tehát állami tulajdon, az államnak kell gondoskodnia a felújításról.

Meg kell duplázni a több mint tíz éve változatlan összegű családi pótlékot , sőt az iskolakezdéshez plusz egy havi juttatást kell biztosítani a családoknak. Legalább kétszeresére kell emelni a gyest, a gyetet.

, sőt az iskolakezdéshez plusz egy havi juttatást kell biztosítani a családoknak. Legalább kétszeresére kell emelni a gyest, a gyetet. A módosító javaslat ezen kívül tartalmazza a pedagógusok 35%-os béremelését , ami az életpálya modellhez képesti elmaradás részleges pótlását szolgálja.

, ami az életpálya modellhez képesti elmaradás részleges pótlását szolgálja. A méltányossági nyugdíjemelés keretének megduplázása

keretének megduplázása A Tisza utca - a rendezési terv szerint - buszútvonal lesz, így itt széles nyomtávú utat kell tervezni. Ennek megvalósulása nagyban javítana Martinkertváros közösségi közlekedésén. A változás hozzájárulna az ott élők jobb közérzetéhez, hiszen így megszűnne a sár és a por, valamint így ebben az utcában is elérhető lenne a környékbeli lakók részére a tömegközlekedés.

Még nagyon sokáig lehet folytatni a felsorolást, hiszen közben már 810 darab lett az ellenzéki javaslatok száma, amivel a 2021-es költségvetést módosítanák. A kormány május 26-án nyújtotta be a költségvetési törvényjavaslatot, amely a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a gazdaságvédelmet szolgálja, a járványügyi készültség fenntartásával. A büdzsében kiemelt feladatként kezelik "az emberek védelmét", a munkahelyek megőrzését, az elvesztett munkahelyek helyett újak létrehozását. Továbbá az előző évekhez hasonlóan most is kiemelt helyet kap a családok védelme.

A részletekből azonban kiderült, hogy a honvédelem, a rendvédelem kitüntetett figyelmet érdemel a kormány részéről. A honvédelmi kiadásokra 778 milliárd forintot szánnak jövőre, ami 30 százalékkal több, mint az idei költés, míg a rendvédelmi kiadások megközelítik a 953 milliárd forintot 2021-ben.