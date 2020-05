Egészségügy újraindítása: összeakadtak a fogaskerekek

Hasonlóan érthetetlen az is, hogy a 150 ember befogadására alkalmas kiskunhalasi karanténkórház miért ásítozik üresen a felhúzása óta (sajnos nem találtunk adatot arra, mennyibe került az építkezés és a felszereltség biztosítása), mióta felállították a helyi Büntetésvégrehajtási Intézet területén. Állítólag börtönkórház lesz belőle, így legalább a kiskunhalasi rabok jól járnak.

Valóban érthetetlen, hogy a berobbanást nélkülöző, a platóról már lefelé indult járványgörbe értelmében mi lehet az oka annak, hogy az ágyszámokról semmilyen információ nem lát napvilágot. A polgármester szerint ez már egy veszélyes, emberek életét veszélyeztető állapot, hiszen szinte teljesen biztos, hogy egyidőben 36 ezer ágyra nem lesz szükség a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Egyetlen daganatos betegségtől szenvedő, szívbeteg vagy más súlyos betegséggel élő ember kezelését sem lenne szabad arra való hivatkozással megtagadni, hogy kell a koronavírus-fertőzötteknek a kapacitás, mert nyilvánvalóan nem igaz. Véleménye szerint, ha a kormány továbbra sem indítja újra az egészségügyet, annak nem a járvány lesz az oka, hanem annál is súlyosabb ok: a kormányzati spórolás a magyarok egészségén és életén.

Történtek ezek azok után, hogy éppen május 8-án Dr. László Imre újbudai polgármester, a Szent Imre kórház egykori kórházigazgatója azt hangsúlyozta, érthetetlen, hogy ha a járvány nyugvópontra ért, miért nem szabadítják fel a 36 ezer kórházi ágy legalább felét. 18 ezer kórházi ágyat azonnal át kéne adni a nem koronavírusos, „csak beteg” emberek számára. Mint online sajtótájékoztatóján elmondta, többek között ez is az oka annak, hogy az egészségügyi ellátás a kormányzati bejelentés ellenére még mindig nem indult újra, és a magyar egészségügy teszthalott állapotban van.

A laikusok sem értik, de a szakember sem, hogy miért kell még a kitűnően felszerelt egyetemi klinikákról is elmozgatni betegeket, akiket csak közúton lehet átszállítani, hiszen a mentőhelikopter a fertőzésveszély miatt szóba sem jöhet. Ahogy az sem érthető, hogy az operatív törzs napi tájékoztatóján ilyen fontos döntésről miért nem esik szó, miért nem tájékoztatják a közvéleményt.

