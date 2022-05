Egy amerikai milliárdosé lett a Chelsea klub

Az amerikai milliárdos, Todd Boehly lett az új tulajdonos - adta hírül a BBC.

Két versenytársa is volt: a Sir Martin Broughton által vezetett konzorcium (ezt pénzzel is támogatta Lewis Hamilton Forma1-es autóversenyző), valamint az a Stephen Pagliuca, aki az Atalanta és a Boston Celtics tulajdonosa is, így már nagyon benne van a sportbizniszben.

Eltapsolt néhány milliárd fontot vagyonából a Chelsea eladásával Abramovics. Fotó: MTI/EPA/Andy Rain Eltapsolt néhány milliárd fontot vagyonából a Chelsea eladásával Abramovics. Fotó: MTI/EPA/Andy Rain

Roman Abramovics orosz milliárdos beleegyezett, hogy a Todd Boehly által vezetett konzorcium összesen 4,25 milliárd fontot (5,2 milliárd dollár) fizet a neves futballklubért. Az összegből 2,5 milliárd fontot a részvényekért fizet az új tulajdonos, amelyet egy zárolt számlára utalnak jótékony célra. Az átvételhez az angol labdarúgó-hatóságok és a brit kormány jóváhagyása szükséges.

Abramovics még márciusban jelezte, hogy eladja szeretett klubját. Döntése nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy Oroszország ukrajnai inváziója miatt a brit hatóságok több orosz oligarcha ellen is szankciókat vezettek be, vagyonuk egy részét lefoglalták. Ezeknek a milliárdosoknak méretes vagyonuk van a szigetországban, ingatlanok, sportklubok, hajók, repülők és más vagyontárgyak és természetesen bankszámláik is.