Egy csoda már történik az európai fociligában csütörtökön

Már önmagában az is csodaszámba mehet a nemzetközi fociligában, hogy egy ilyen kis település csapata vívta ki az indulás jogát. De ez szinte csak hab a tortán. A felcsúti fociklubról ugyanis nem lehet elmondani, hogy tisztán piaci működésnek köszönhetően tudta volna ezt a sikert elérni. A csapat és a tulajdonos, A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány a NER tökéletes sikersztorija. A magyar miniszterelnök által alapított, annak barátjának tekinthető vállalkozó által vezetett szervezethez ömlik a közpénz, melynek egy részét azok az alapítvány elnökéhez kötődő cégek adják, melyek sorra nyerik az állami közbeszerzéseket. A gazdasági életben előnyben reménykedő cégek pedig önszántukból is tízmilliárdokkal dobták meg adomány címén az sportszervezetet.

Orbán Viktor Mészáros Lőrinc társaságában átadja a legjobb kapusnak járó díjat Varga Ádámnak, a Puskás Akadémia kapusának 2016. május 16-án. (Fotó: MTI) Orbán Viktor Mészáros Lőrinc társaságában átadja a legjobb kapusnak járó díjat Varga Ádámnak, a Puskás Akadémia kapusának 2016. május 16-án. (Fotó: MTI)

Az alapítványhoz és az NBI-es csapat mögött álló gazdasági társasághoz 2011 óta összesen 68 milliárd forint áramlott - összegezte az utolsó bajnoki forduló után a 444. Vagyis évente 7,5 milliárd. Bár eredetileg az utánpótlás biztosítása volt a felcsúti fociműhely dedikált célja, az idő előrehaladtával, miután nem sikerült olyan mennyiségben minőségi játékosokat kinevelni, mint azt konkretizálták korábban, rámentek az NBI-es középcsapat státuszra. Bár rögzítve nem volt, de a hazai focit ismerők és követők valahogy érezték a levegőben, hogy itt nem fog megállni a történet és egyszer dobogóra "kell" kerülnie a NER csapatának.

A 2019/2020-as szezonban ez össze is jött, igaz, ehhez egy másik NER-közeli csapatot, a Mezőkövesdet ütötték ki az Európa Liga-indulás jogát érő harmadik helyről. Míg azonban a Fehérvár vagy a Honvéd verhetőnek tűnő ellenfelet kapott az UEFA-soroláson, addig a Puskás Akadémiának már nehezebbnek tűnő vetélytárs jutott. Az előzetes esélyek alapján ugyanis nekik van a legnehezebb dolguk a svéd Hammarby-val szemben. Mint arról a sorsolás után beszámoltunk, míg a Honvéd és a Fehérvár értéke bőven meghaladja a kisorsolt ellenfeléét, addig a Puskás Akadémia kisebb értékű játékosállománnyal rendelkezik, mint a svéd csapat. Ráadásul a játékosok értéke is utóbbi gárdánál sokkal kiegyenlítettebb, míg a felcsútiaknál egy focista viszi a prímet kiemelkedve az amúgy alacsonyabb értékű sporttársak köréből.

A helyzet ma azonban ennél is kedvezőtlenebbé vált, mivel két héttel ezelőtt több koronavírus-fertőzöttet is diagnosztizáltak a csapatban. Ennek következménye az lett, hogy a felcsútiak egy végletekig felforgatott kerettel utaztak el Svédországba. A 25 fős keretben egészen meglepő nevek is szereplnek. A csakfoci.hu beszámolója szerint helyet kapott a keretben a felcsúti klub NBIII-as csapatához tartozó

18 éves román középpályás, Marius Corbu,

a 19 éves mongol középpályás, Ganbold Ganbayar,

a profi futballtól nemrég visszavonult 35 éves Magasföldi József,

a 36 éves kapus, Molnár Péter.

Utóbbi posztra kiutazott még két rutintalan fiatal is, a 17 éves Auerbach Martin és a 19 éves Kiss Ágoston.

Hogy ilyen előzmények és háttér mellett születik-e más csoda is a Felcsút pályára lépése mellett, a csütörtök este 7 órakor kezdődő meccsen derül ki.