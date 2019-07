Két hét múlva megszűnik a Széna téri pályaudvar

Évek óta szó van a Széna tér rekonstrukciójáról, úgy tűnik, hogy most valóban megkezdődhet. Ennek egyik előfeltételeként megszűnik az ottani buszpályaudvar.

A Széll Kálmán tér megújulása óta folyamatosan napirenden van a Széna tér rekonstrukciója is, ám eddig csak ígéretek hangzottak el. Egy évvel ezelőtt a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a tér felújításának tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges dokumentumokat. Az elfogadott megvalósítási megállapodás szerint a tér terveztetése - a többi között az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építési engedély megszerzése, valamint a közműkiváltások tervezési engedélyeztetési feladatainak az elvégzése - 2019 júniusának végén fejeződhet be. A kivitelezés ezt követően kezdődhet meg, és a tervek szerint 2020 végén fejeződik majd be.

A felújítás ugyan az eredeti tervekhez képest úgy tűnik csúszik, de várhatóan hamarosan el fog kezdődni. Ennek egyik előfeltétele, hogy az ott üzemelő buszpályaudvart elköltöztessék. A Volán bejelentése szerint ez néhány héten belül meg is történik,

2019. augusztus 10-étől ugyanis a Széna téri autóbusz-állomás megszűnik.

A Zsámbéki-medence felé közlekedő autóbuszok a Széll Kálmán térről, a Dékán utca kereszteződésénél kijelölt megállóhelyekről indulnak, változatlan időpontokban. Ezeknek a buszoknak a végállomása is a téren lesz a jövőben. A közlekedési vállalat szerint a jegyvásárlás kétféle módon történhet a járatokra, vagy a megállókban elhelyezett automatákból tudnak az utasok venni, vagy a Szél Kálmán téren lévő BKK ügyfélközpontban, amely az eddigi pénztáraknál hosszabb nyitvatartással - mindennap 5:30 és 22:00 között - üzemel.

Korábban Tarlós István azt is jelezte, hogy megszűnik majd az Ostrom utca és a Hattyú utca közötti parkoló, valamint a beruházás során a két utca térhez kapcsolódó szakaszát is felújítják. A tervek szerint a teljesen felújított Széna tér egységet alkot majd a Széll Kálmán térrel.