Egy sor változást tartogat az új adócsomag

Az EY szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a javaslat tartalmazza a jövőre bevezetésre kerülő e-nyugta rendszer és az ehhez szükséges online-pénztárgép fejlesztésekhez kapcsolódó keretszabályokat is.

Jogszabály szerint az eddigi ellenőrzési és támogató eljárás mellett egy új típusú, úgynevezett adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet az adóhatóság. Ez az esetleges adateltérések gyors és hatékony tisztázását szolgálja, így csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit a jogalkotói szándék szerint.

A jelenlegi nettó árbevételi értékhatár a duplájára, vagyis 600 millió forintra nő könyvvizsgálati kötelezettség esetén, az 50 fős foglalkoztatotti létszám feltétel azonban változatlan marad. Emellett az egyszerűsített éves beszámoló készítésének értékhatárai is változnak. A mérlegfőösszeg értékhatár 1,2 milliárd forintról 2 milliárd forintra, az éves árbevétel értékhatár pedig 2,4 milliárd forintról 4 milliárd forintra növekedik. Önköltségszámítási szabályzat készítésére vonatkozóan a jelenlegi 1 milliárd forintos értékhatár 4 milliárd forintra, az 500 millió forintos feltétel pedig 2 milliárd forintra emelkedik. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének értékhatárai tekintetében a tervezetben a mérlegfőösszeg 6 milliárd forintos jelenlegi értékhatára 10 milliárd forintra, az éves nettó árbevétel 1,2 milliárd forintos értékhatára pedig 2 milliárd forintra emelkedik. Növekszik továbbá a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés, valamint a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés készítésének kötelezettségét megalapozó értékhatár is.

A sporttámogatásokhoz kapcsolódó adókedvezményekkel összefüggésben egy új juttatási formát is bevezet a tervezet, amely előreláthatóan szélesebb körnek nyújtható. A támogatás összegét a juttató bizonyos feltételek mellett levonható költségként kezelheti az árbevétel 1 százalékáig.

Az online platformokon, piactereken folytatott kiskereskedelmi tevékenységet célzottabban adóztatja a javaslat. Az adókötelezettség a platform külföldi vagy belföldi üzemeltetőjét terheli a más adóalanyok által a platformon keresztül történő értékesítések után. Ugyanakkor mögöttes felelősként az adó megfizetésére továbbra is a kiskereskedő lesz köteles, amennyiben a platformüzemeltető a kiskereskedelmi különadót nem fizeti meg, és azt tőle nem is lehet behajtani.

Kiskereskedelmi adó: a platformüzemeltetők is kötelezettek lesznek

Nyugtás vásárlások esetében is lehetőség lesz az adóalap utólagos csökkentésére a teljesítést követően adott, a szerződés módosulása vagy megszűnése nélküli árengedmény, mennyiségi engedmény vagy egyéb üzletpolitikai kedvezmény kapcsán.

Egy magyar vonatkozású uniós bírósági döntés következtében a tervezet lehetővé tenné az áfa alap utólagos csökkentését a szerződésben vállalt pénzvisszatérítési kötelezettség mellett, a jogszabályon alapuló befizetési kötelezettségek esetében is. Az adóalap adóbevallásban történő csökkentésére azokban az esetekben lenne lehetőség, amikor a pénzvisszatérítést az adóalany az új rendelkezések hatálybalépésének napján, vagy azt követő időpontban teljesíti. A hatályba lépés időpontját megelőzően és 2023. december 31-ét követően teljesített pénzvisszatérítések esetén akkor lenne alkalmazható a csökkentés, értelemszerűen a korábbi bevallások önellenőrzésével, ha az adóalany a pénzvisszatérítésből fakadó adóalap-csökkentési igényét más módon nem érvényesítette.

Utólagosan is csökkenthető az adóalap

„Több pontosítást és a korábban bevezetett kedvezmények meghosszabbítását tartalmazza az új adócsomag. Fontos, hogy a hazai piacon működő vállalkozások cégvezetői és a pénzügyi szakemberek minél alaposabban megismerjék a tervezetet és tisztában legyenek az őket érintő változásokkal. A jogszabályoknak való megfelelésen túlmutatóan a vállalatok versenyképességét is jelentősen meghatározhatja az adóügyi kérdésekben való felkészültség” – hangsúlyozta Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója, az adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág hazai és régiós vezetője.

Számos fontos változást hozhat a kormány által az Országgyűlés elé terjesztett adócsomag. A tervezett törvénymódosítások megduplázzák a családi adókedvezményt, két évvel meghosszabbítják az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos áfa hatályát és a vállalkozások adminisztratív terheit is csökkenthetik. Az EY szakértői összeállították a legfontosabb újításokat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!