Egy újabb magyar áldozata van a járványnak

Közölték: az elhunytak adataiban lakcímkorrekció történt. E szerint a vidéki lakcímmel rendelkező elhunytak száma 221, a budapesti lakcímmel rendelkezők száma 325. Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1903) és Pest megyében (582) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (374), Komárom-Esztergom megye (283), Zala megye (259) és Csongrád-Csanád megye (115). Békés megyében van a legkevesebb fertőzött (11).

Kiemelték: a veszély még nem múlt el, ezért továbbra is fontos az óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása. Emlékeztettek: a parlament megkezdte a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényjavaslatok vitáját. A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudták kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz - írták.

