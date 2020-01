Egyelőre senki sem akarja kidolgozni a Paks II. Nemzeti Munkaerő Közvetítőt

A Miniszterelnökség még január első napjaiban indította el azt a közbeszerzési eljárást, melynek során szeretnék megtalálni azt a megfelelő vállalkozót, aki felmérné a hazai és külföldi munkaerőpiacot a Paks II. beruházással összefüggésben. Az eredeti ajánlattételi határidő február 10-e lett volna, amit egy most megjelent módosítással majdnem két héttel kitolt a tárca. Most már február 21-ig jelentkezhetnek az érdeklődők, akikből eddig hiány lehetett. Erre utal egyrészt a határidő kitolása, másrészt a jelentkezőkre vonatkozó feltételeken is könnyített a Miniszterelnökség.

Az eredeti kiírás szerint alkalmatlannak minősült az az ajánlattevő, aki az elmúlt három évből nem tudott felmutatni legalább 1 darab munkaerő felmérésekre vonatkozó, az energetikai szektor egésze vagy annak egyes szereplői számára és/vagy állami tulajdonú gazdasági társaság részére végzett, minimum 210 ezer karakteres tanulmányt.

A kitételen most úgy egyszerűsítettek, hogy törölték az állami tulajdonú gazdasági társaságot a minimumkövetelmény közül. Vagyis bármilyen, témában készített, 210 ezer karakteres tanulmány bemutatása elegendő a tárcának, ahhoz, hogy értékelje a pályázatot.

Mint arról beszámoltunk, egy olyan átfogó tanulmányt kell készítenie a nyertes vállalkozónak, amelyben felméri a rendelkezésre álló hazai és külföldi szabad szakképzett munkaerő mennyiségét, illetve azon nagyobb hazai és külföldi beruházásokat, amelyek elszívó hatást jelenthetnek a Paks II. beruházás tekintetében. Emellett a tanulmánynak ki kell térnie majd az európai atomerőmű-építésben alkalmazott, a munkaerő közvetítés és toborzás vonatkozásában a jó gyakorlataira is. Ugyanakkor fel kell mérni azokat a toborzással, atom- enerigaiparban tapasztalattal rendelkező külsős foglalkoztatási társaságokat, akik szóba jöhetnek. Ha ilyen nincs, akkor egy saját foglalkoztatási társaság, vagy

Paks II. Nemzeti Munkaerő Közvetítő létrehozásának feltételeit, lehetőségeit kell megvizsgálni, amely biztosítani tudná, hogy a beruházáshoz szükséges munkaerő megfelelő helyen és időben rendelkezésre álljon.

A minimum 336 ezer karakteres, vagyis nagyjából 62 oldalas tanulmány elkészítésére a Miniszterelnökség nettó 62,05 millió forintot szánna. Ez azt jelenti oldalanként maximum 1 millió forintot adna a tárca a nyertes vállalkozásnak.

Figyelemre méltó, hogy a kiíró a tiltott támogatásra vonatkozó jogi kérdéseket is beemelte a feladatok közé. Ebben az ügyben már folyt európai uniós vizsgálat, amely végül a projekt jóváhagyásával zárult. Valamiért mégis fontosnak tartotta a Miniszterelnökség, hogy ez is szerepeljen a pályázatban, vagyis úgy tűnik, mintha a kormány készülne arra az eshetőségre, hogy ez a vita kiújulhat.