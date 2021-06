Egyes ételszállító cégek rekordforgalmat értek el a pandémia alatt

A Schobert Norbert és Rubint Réka által brandingelt cég, a Teletál Ételfutár Kft. - ahol a sima menü mellett Update Low Carb (szénhidrátcsökkentett), Update Woman, Norbi Update KETO, Alakreform menü és Űrhajós diéta is található - a számok alapján 2020-ban a legsikeresebb évét könyvelhette el.

Schobert Norbertéknek többletbevételt hozott a pandémia. Fotó: ATV Schobert Norbertéknek többletbevételt hozott a pandémia. Fotó: ATV

2019-es nettó árbevételük (7,2 milliárd forint) ugyanis 2020-ra 7,94 milliárd forintra kúszott fel, míg a pandémiát megelőző évi nyereségük 45 millióról több mint háromszorosára, 151,4 millió forintra ugrott a koronavírus-járvány alatt.

Sokan szeretik és rendelnek a Béres Alexandra fitnesz szakember nevével fémjelzett Biogastro Kft.-től is. A Súlykontroll-életmódprogram kidolgozója pedig szintén folyamatosan újít: nem csak glutén-, laktóz-, vagy húsmentes menüből lehet választani, de a gyerek-, a Súlykontroll, az Office és a Rec Revovery menü mellett megjelent nála az úgynevezett „Plandurance Aktív” étrend is, ami futóknak és sportolóknak kínál speciális étrendet egész napra.

Épp ezért érdekes, hogy miért nem sikerült nagyobbat kanyarítania a pandémia okozta megnövekedett házhozrendelésekből, hiszen a home office-ban dolgozó emberek jelentős része sokáig az otthonába rendelte ebédjét. A 2019-es nettó árbevételét (696,3 millió forint) csak minimális mértékben tudta növelni 2020-ra, amikor 702,5 millió forintot könyvelt el. Nyeresége pedig el sem érte a 2019-es 64,5 milliót, a pandémia évében még vissza is esett 59,8 millió forintra.

A Vitálkonyha viszont, amely az elmúlt időben Katus Attilával erősített, még Schobert Norbertéknél is sikeresebb évet zárt 2020-ban. Bár a személyi edző nem résztulajdonosa az ételeket gyártó Cityfood Magyarország Kft-nek, egészséges receptjeivel minden bizonnyal ő is hozzájárult ahhoz, hogy a járvány idején az ő ételeiket is szép számban megtalálhattuk a koronavírus okozta veszélyhelyzetben az ebédlőasztalokon. Hiszen 2019-ben nettó árbevételük 2,8 milliárd forint volt, míg tavaly 3,3 milliárd forintra kúszott fel éves forgalmuk. Éves nyereségük a pandémiát megelőző évben 173,3 millió, míg a pandémia évében már 357,5 millió forint volt, ezzel megduplázták adózott eredményüket.

Az egykor Sebestyén Balázs nevével hírdetett Gastroyal szintén tudott növekedni a pandémia alatt. Az Organic Market Kft. által működtetett ételszállító cég nettó árbevétele az azt megelőző évben 790,7 millió, míg 2020-ban 939,9 millió forint lett. A cég nyeresége ugyan önmagában nem feltétlenül kiugró, de az igen, hogy a 2019-es 2,7 millióról több, mint hatszorosára, 17,7 millióra kúszott fel tavaly. Ez azt bizonyítja, hogy míg a helyhez kötött vendéglátóipart megtépázta a járvány, addig az ételszállító cégek többségének hihetetlen növekedést biztosított. Köszönhetően annak, hogy a lakásukba kényszerült emberek többségének igen praktikus megoldást jelentett, hogy főzés nélkül kanalazhatták mégis otthon a levest, vagy tunkolhatták ki a paprikás csirke szafjtát a tányérjukból.