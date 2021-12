Egyházi és magániskolákba menekülnek az oltáskerülő tanárok

A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) felmérést készített az oktatási intézményekben dolgozók átoltottságáról. A kapott válaszok szerint 1500 intézményben több mint 5000 pedagógus nincs beoltva, és közülük több mint 3000-en a jövőben sem tervezik felvenni a vakcinát – írta meg az Index.

„Érdemes megfelelő kontextusba helyezni ezeket az adatokat, hiszen kollégáink átoltottsága a kormányzati kommunikáció szerint így is kb. 90 százalékos, az egészségügy után az oktatásban van a legmagasabb átoltottság” – szögezi le Totyik Tamás, a PSZ alelnöke.

A PSZ alelnöke szerint a pedagógusok magas átoltottsága miatt nehezen érthető az oltás kötelezősége. Fotó: PSZ A PSZ alelnöke szerint a pedagógusok magas átoltottsága miatt nehezen érthető az oltás kötelezősége. Fotó: PSZ

Ezért a PSZ ilyen nagy, a társadalmi átlagot is meghaladó átoltottsági adatok mellett továbbra sem érti, hogy a kormány miért nem hozott az oktatásban szektorsemleges döntést a kötelező oltásról. (Az egészségügyben a magánszektorban is kötelező az oltás). Annak köszönhetően, hogy csak az állami iskolákban kötelező a vakcináció, már most megindult az elvándorlás az egyházi és magánintézményekbe, ahol a fenntartóra bízták, hogy kötelezővé teszik-e az oltást vagy sem (többnyire nem).

Az NPK felmérésében részt vevő iskolákban és óvodákban összesen 5270 olyan pedagógus van, aki nincs beoltva, közülük 3338-an nem is tervezik felvenni a vakcinát. Az oltatlan tanárok 61 százaléka tehát az intézkedés hatására sem változtat korábban meghozott döntésén. A választ adó 1522 intézményben van továbbá 3289 egyéb munkavállaló, aki ugyancsak nem vette fel az oltást, és közülük 2081-en nem is tervezik beadatni.

„Tudni kell, hogy ezek szórt adatok. Van, ahol 100 százalékos az átoltottság, van, ahol kevesebb.