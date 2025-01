Egyre nagyobb veszélyben lennének a forintjaink?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Azt már mi tesszük hozzá, még ha tényleg „csak” 30-35 százaléknyi készpénz forog a gazdaságban, az is azt jelenti, hogy mintegy 3 ezer milliárd mozgása nem követhető. Vagyis, akár ekkora összeg fordulhat meg a fekete-, szürkegazdaságban, ami hatalmas összeg. Nem véletlenül javasolta a Magyar Bankszövetség a 2019 novemberében közzétett nyolcpontos javaslatcsomagjában egyebek mellett a készpénzhasználati limit bevezetését az 500 ezer forint feletti, a gazdaság bármely két szereplője közötti tranzakcióknál.

Mindenesetre egy tavaszi becslés nem volt ennyire szemérmes. Készítői arra jutottak, hogy a magas készpénzállomány nemzetgazdasági szinten is károkat okoz, emiatt éves szinten ugyanis 450 milliárd forint úszik el a költségvetésből.

„A készpénzállomány alakulása jellemzően nem ok, hanem következményváltozó, továbbá a készpénzállomány mértéke nem tekinthető fejlettségi mutatónak, lásd például Japán vagy Svájc GDP-arányos készpénzértékét. Így a készpénzállomány növekedéséből önmagában nem vonhatunk le következtetést a magyar gazdaság állapotára vonatkozóan.”

Csak az egyharmada van kint a gazdaságban – de az is mintegy 3 ezer milliárd forint Fotó: Depositphotos

„A készpénzállomány különösen 2024. második félévében intenzíven bővült, éves bázison 10 százalékos emelkedést figyelhetünk meg az elmúlt évben” – válaszolta a jegybank sajtóosztálya az írásban feltett kérdésünkre. „A készpénz fizetési célú használata – bár régiónként eltérő ütemben – fokozatosan háttérbe szorul, így a jövedelembővülés mellett egyre inkább az óvatossági célú felhalmozást azonosíthattuk a készpénzkereslet fő motivációjaként. Ez a trend összhangban van több saját valutát használó európai ország, mint például Lengyelország adataival, de az eurózóna keresleti mintázatára is hasonló motivációk jellemzőek.”

Végül ez a passzus mégse került be az Alaptörvény egyik tavalyi módosításába se – pedig volt vagy három. Az utolsóra – összességében a tizennegyedikre – karácsony előtt kerített sor a kétharmados kormánytöbbségű Tisztelt Ház.

