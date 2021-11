Egyre rosszabb a helyzet, tovább gyorsul a koronavírus terjedése Magyarországon

A friss közlés szerint 24 óra alatt 8434 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 923 020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Mindez 29 673 teszt alapján derült ki - a pozitivitási ráta 28,4 százalékra emelkedett, így már bőven igaz, hogy minden 4. elvégzett koronavírus-teszt eredménye pozitív lett az országban. Ilyen magas napi fertőzésszámot utoljára április 3-án jelentettek.

Elhunyt 98 beteg, így az elhunytak száma 31 619 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 2110-zel emelkedett, jelenleg 813 376 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a koronavírus-fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma jelentősen nőtt, egy nap alatt 6226-tal - ilyen napi emelkedést szintén április első harmadában láttunk utoljára. Jelenleg 78 025 fő az aktív fertőzöttek száma.

Egyre többen lélegeztetőgépen

Már 4830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 24 óra alatt 308-cal emelkedett a számuk. Közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen, 11-gyel többen, mint egy nappal korábban.

Ennek fényében nem meglepő, hogy egy most kiszivárgott levél szerint a hazai kórházakban a Covid-kapacitás növelése miatt megkezdődött a műtétek elhalasztása.

A friss hivatalos tájékoztatás egyelőre ebből csak annyit ismer el:

"A betegek védelme és az egészségügyre háruló teher csökkentése érdekében egyes kórházakban ismét szükségessé válhat a halasztható műtétek elnapolása."

A ma megjelent hírek fényében a feltételes mód itt már nem indokolt, a kórházak megkapták az utasítást a műtétek halasztására.

Még mindig nem tolonganak oltásért az oltatlanok

A beoltottak száma 5 981 915 fő, közülük 5 760 912 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 431 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Miközben a 3. oltást felvevők száma egy nap alatt 34 ezerrel nőtt, az össz-oltottság mindösszesen csak 4007-tel - egyelőre nem látszik, hogy megugrott volna az oltakozási kedv az oltatlanok körében a drasztikusan romló járványadatok ellenére. Igaz, az adatközlésben az új regisztrációk száma nem szerepel; mindenesetre hamarosan egy héten át enélkül is beoltathatja magát bárki, aki szeretné.

November 22-28. között ugyanis oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, azon a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik.

