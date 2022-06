Egyre többe kerül az Orbán-kormánynak a Budapest-Belgrád vasútvonal

A költségvetési megtakarítás, kiigazítás érdekében a bejelentések alapján a kormány saját magán is spórolni fog, mely egyik eszköze egyes állami beruházások elhalasztása lesz. A projekteket jelenleg Lázár János miniszter nézi át, de az szinte biztosra vehető, hogy futó projekteket - így az előkészítési szakaszban lévő Budapest-Belgrád vasúti beruházást - nem fog érinteni az elhalasztás. Már csak azért is látni erre kevés esélyt, mert határokon átívelő munkáról van szó, melyben nemcsak a magyar állam és az adófizetők pénze jelenti a forrást, hanem jelentős mértékben kínai hitel is biztosítja a projekt teljes költségét.

Pedig a beruházás egyre több pénzbe kerül - ez már a jövő évi költségvetésből derül ki. A beruházás felpörgésével párhuzamosan egyre nagyobb költségigény jelentkezik, ezzel is magyarázható, hogy minden eddiginél több pénzt biztosított az Orbán-kormány erre a jövő évi költségvetésben. A Technológiai és Ipari Minisztérium fejezetében találtunk rá a részletekre, miszerint

2023-ban 192,8 milliárd forintos a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításának előirányzata.

Rengeteg pénz ment már el rá. Fotó: Pixabay Rengeteg pénz ment már el rá. Fotó: Pixabay

Mint az jól látható az alábbi ábrán, évről évre egyre több forrást igényelt már a projekt, ami nem meglepő, hiszen a munkálatok is egyre nagyobb volumenben zajlanak. 2021 és 2023 között évi 30 milliárddal emelkedik az előirányzat összege, ám, hogy mennyi lesz a tényleges költség, az csak a zárszámadásokból fog kiderülni (a 2021-est majd valamikor ősszel nyújtják be a parlamenthez).

Összesítésünk szerint a következő évi költéssel együtt már 577 milliárd forintot emésztett fel a végeredményben legalább 750 milliárd forintos projekt, mely megtérülése egyébként többszáz év lesz a becslések szerint.

De hogy mire is megy pontosan a jövő évi majd' 200 milliárd forint? A Technológiai és Ipari Minisztérium jövő évi költségvetéshez benyújtott fejezeti kötete erre is választ ad.

Ebből az összegből történik majd:

A Budapest-Kelebia vasútvonal 160 kilométeres szakaszán a fejlesztés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az építés megkezdéséhez szükséges további előkészítési feladatok.

A fejlesztéshez kapcsolódóan kormányrendeletek alapján 2,088 milliárd forintot biztosítanak a MÁV Zrt.-nek.

A projekt megvalósításához szükséges, a vasúti építményekre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások követelményeinek való megfelelés ellenőrzési és tanúsítási tevékenységének biztosítása, valamint a projekthez kapcsolódó, a MÁV hatáskörébe utalt szakmai feladatok ellátásához szükséges költségek fedezetére 1,72 milliárd forint megy.

Ebből a pénzből történik a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódóan a kínai-magyar nonprofit vegyesvállalat működéséhez és tevékenysége ellátásához szükséges pénzügyi és finanszírozási feltételek biztosítása, évi 2,3 milliárd forint összegben.

A projekt Soroksár-Kelebia szakaszának tervezési, beszerzési, kivitelezési feladatainak ellátására jövőre 186,6 milliárd forintot biztosít a kormány.

Az iménti felsorolásból említésre méltó az a 2,3 milliárd forintos tétel, melyet a kínai-magyar nonprofit vegyesvállalatnak ad a kormány. A dokumentumban foglaltak szerint ahhoz is költségvetési pénzt kap a kooperáció, hogy a feladatait el tudja látni.

A kínai-magyar vegyesvállalatnál egyelőre csak a problémák látszanak. Bevétel alig-alig volt, még az egymilliót sem érte el, viszont az anyagjellegű ráfordítások 1,1 milliárd fölé rúgtak és személyi jellegűként 828 milliót számoltak el. A végeredmény tetemes, 1,9 milliárd forintos veszteség lett, ami nagyobb a korábbi 1,6 milliárd forintos mínusz után. A társaság anyagi helyzete azonban stabil. Mint az a kiegészítő mellékletből is kiderült, 2021 februárjában a 2,3 milliárd forintot ázsiós tőkeemelés formájában betették a cégbe. "A társaság működésének finanszírozása szempontjából kulcsfontosságú az üzleti tervben tervezett tőkeemelések ütemezett megvalósítása, és az ezek finanszírozási hátterét biztosító állami támogatás időben történő rendelkezésre állása" - írják a dokumentumban.

A beruházásban kivitelezőként Mészáros Lőrinc egyik cége, az RM International is részt vesz, mely tavalyi évéről nemrég számoltunk be. A cég bevételei 3 milliárd forintról 16 milliárd fölé emelkedtek, amiből a végén 2,3 milliárd forintos profit maradt - ez 626 százalékkal magasabb az előző évinél.