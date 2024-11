Együtt pezsgőzhetnek a fideszesek Ursula von der Leyennel? Megszületett az alku

Szerda este megszületett a várva várt megegyezés az új Európai Bizottság tagjairól. Az érintett frakciók végül is Ursula von der Leyen összes biztosjelöltjét, köztük a magyar kormány által jelölt, sokat támadott Várhelyi Olivért is elfogadták, így várhatóan különösebb gond nélkül megszavazza majd a névsort az Európai Parlament (EP). Így aztán – közel fél évvel az európai parlamenti választások után – december 1-jén meg is alakulhat az új összetételű bizottság.

A Politico brüsszeli hírlevele szerint az alku nagy nyertesének tekinthető Várhelyi Olivér, a magyar kormány biztosjelöltje, akiről nemrég még kevesen gondolták volna, hogy átverekedheti magát a bizottsági meghallgatásokon.

Nagy nyertesnek tekinthető maga Ursula von der Leyen is, aki végül csak keresztülverte akaratát a képviselőkön és a frakciókon. A lap szerint ügyesen taktikázott Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke is. Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is a nyertesek között említi a lap, hiszen bejuttatta saját sokat támadott jelöltjét, Raffaele Fittót a bizottságba, és ezzel az Európai Konzervatívokat és Reformistákat (ECR) az európai politika fontos szereplőjévé emelte, amellyel az EPP is partnerként tárgyalt.

Nagy vesztese viszont a történteknek az Európai Parlament, amely a sok hangos tiltakozás ellenére sem tudott változtatásokat elérni a jelöltek körében, a meghallgatások procedúrája pedig káoszba fulladt, ahol a képviselők saját pecsenyéjüket próbálták sütögetni.