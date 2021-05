Elárulta az operatív törzs, hogy kik foglalhatnak időpontot Szputnyik és Pfizer vakcinákra

Az indiai vírus itt van a szomszédban, a szakértők szerint nagyon gyorsan terjed, így még okozhat meglepetéseket – fogalmazott az operatív törzs tájékoztatójának elején György István államtitkár, az országos oltási munkacsoport vezetője, arra kérve a vakcinát még meg nem kapókat, hogy oltakozzanak, mivel jelenleg csak egyéni döntésen múlik, hogy valaki beadatja-e az oltást.

A már beadott vakcinákkal kapcsolatban elmondta, hogy az uniós oltási ranglista második helyén áll Magyarország, a hazai lakosság 43 százaléka már felvette a vakcinát, több mint 2 millióan pedig a második oltást is megkapták. Eddig 4,728 millióan regisztráltak, 80 százalékuk már megkapta az oltást.

Hogy alakul az oltási rend?

Az oltási munkacsoport vezetője emlékeztetett, hogy a múlt héten érkezett egymillió adag Sinopharm-vakcina elérhető a háziorvosoknál és az oltópontokon.

Hamarosan pedig 200 ezer adag Szputnyikra is lehet majd regisztrálni, de az online időpontfoglalásos rendszert csak azok fogják tudni használni az orosz oltás lefoglalására, akik erről a jogosultságot igazoló SMS-t kaptak.

György István elmondta, hogy a mai napon 334 350 adag Pfizer-BioNTech-vakcina is érkezett, ennek nagyobbik részét második körös oltásokra fogják felhasználni, míg egy kisebb hányadot a 16-18 éves fiatalok oltására tesznek félre. A korcsoportba tartozókat az államtitkár arra kérte, hogy regisztráljanak május 7-ig, ugyanis csak így fognak tudni időpontot foglalni a jövő hét második felében esedékes oltásokra, a rendszerben csak ők tudnak majd regisztrálni Pfizer-oltásra ebben a körben.

(Forrás: Youtube/M1) (Forrás: Youtube/M1)

Csütörtökön Moderna-szállítmány érkezik Magyarországra, ebből 30 ezer adag a háziorvosokhoz kerül, míg 6 ezer adaggal a szociális otthonokban élő, a vakcinát csak most igénylő lakókat oltják majd.

A héten megkezdődik az oltás a Janssen oltóanyagával is, az egydózisú vakcinával honvédségi oltóbuszokon dolgoznak majd, a mozgó oltópontok eddig hét megye 61 településén jártak már.

Megkezdődik a Magyarországon élő külföldiek oltásának előkészítése is, mától indul az ő regisztrációjuk is, a részletekről később adnak tájékoztatást – fogalmazott az államtitkár. Végül pedig arra is kitért – amit már megírtunk –, hogy már regisztrálhatnak a külhoni magyarok is, de őket csak a magyarországi regisztráltak beoltása után oltják.

Így alakultak a rendőri intézkedések hétfői adatai

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője röviden elsorolta az intézkedési adatokat az elmúlt 24 órából - a maszkviselési szabályokat 519-en, míg a kijárási tilalmat 74-en sértették meg. Jelenleg 26 080-an vannak házi karanténban, közülük 1597-en kommunikálnak a hatósággal a mobilos ellenőrző alkalmazáson keresztül.

Müller Cecília: javulnak a járványügyi adatok

Napról-napra javulás tapasztalható a járványügyi adatokban, és egyre többen gyógyulnak meg, azonban miután egyik védőoltás sem garantál száz százalékos védelmet, fontos a járványügyi előírások betartása továbbra is – figyelmeztetett az országos tiszti főorvos, aki azt is kiemelte, hogy a védőoltások beadása az eredményes védekezés része.

Magyarországon továbbra is a brit mutáns dominál – mondta, de szót ejtett arról is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása a Sinopharm vakcinájával kapcsolatban a hétvégére várható.

Május elsejével a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyíltak a fürdők, Müller Cecília úgy fogalmazott, hogy a vírus fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül alacsony, nem kell számítanunk a medencében fertőzésre képes vírus jelenlétére. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlást is megfogalmazott a fürdők számára, a szakember szerint a létesítmények üzemeltetői minden higiéniai előírást betartanak, és saját magukat is ellenőrzik.

Kérdések

Az újságírói kérdések nyomán Müller Cecília elmondta, hogy nem lehet arról beszélni, hogy véget ért volna a járvány, jelenleg a harmadik hullán leszállóágában vagyunk, de továbbra is vannak új fertőzöttek, és sokakat ápolnak a kórházakban.

Azzal kapcsolatban, hogy szükség lehet-e harmadik oltásra, az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy jelenleg minden használt vakcina vészhelyzeti engedélyt kapott, mivel még nem telt el annyi idő a használatuk kezdete óta, hogy tapasztalattal rendelkeznénk a harmadik oltás szükségességéről. Így bármelyik vakcina esetében előfordulhat, hogy szükség lesz egy harmadik oltásra, de akár a járvány is szezonálissá válhat az influenzához hasonlóan, és évente kell majd ismételni. Ma még nem lehet tudni biztosan.