Elfogadták a szankciók következő körét: befagyasztják Putyin európai vagyonát

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy a külügyminiszterek tanácsa újabb elfogadta és véglegesítette az Oroszország elleni szankciók következő körét. A most jóváhagyott intézkedések a tagországok számára nem tartalmaztak „fájó” pontokat, hiszen többek között arról szóltak, hogy befagyasztják Vlagyimir Putyin és külügyminisztere, Szergej Lavrov Európában található vagyonát. Érdekesség, hogy Putyin gigajachtja néhány napja menekült el Németországból, miután oknyomozó újságírók rátaláltak egy kikötőben.

A szankciók tartalmaznak továbbá egy sor pénzügyi, technológiai, ipari, kereskedelmi és utazási korlátozást is. Ugyanakkor az EU-tagországok számára is fájdalmas szankciókkal a közösség továbbra is adós, ám dolgoznak állítólag rajta. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, hogy a blokk a szankciók harmadik sorozatáról is tárgyal.

A szankciókról a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter a Facebookon számolt be.