Ellephetik a magyar plázákat is a diszkont kiskereskedők

Ne lepődjünk meg, ha még több "olcsó" boltot látunk ezentúl a klasszikus bevásárlóközpontokban. Nemzetközi trendekről van és egyre több hagyományos plázában látni ilyeneket. Természetesen a plázák üzemeltetői igyekeznek folyamatosan a vásárlói igényekre szabni a bérlői mixet, de ők is érzékelik, hogy a diszkontoknak nehéz ellenállni.

Egyre több diszkont láncnál működik saját benzinkút (fotó: depositphotos.com) Egyre több diszkont láncnál működik saját benzinkút (fotó: depositphotos.com)

Két választásuk van: csupán a helyben lakók, esetleg egy szűk vásárlói réteg igényeit elégítik ki, vagy egy szélesebb vásárlói kört akarnak kiszolgálni és akkor sokkal színesebb, kevésbé egyneműbb lesz a bérlői paletta, s abba már bőven beleférnek a diszkontok is.

Ezt a verziót erősíti egy friss felmérés. Az előrejelzések szerint a diszkont kiskereskedők nagyon vonzónak találják a közép- és kelet-európai (KKE) piacot, mivel a vásárlók az általuk kínált "ár-érték arányos" megközelítést részesítik előnyben - derül ki a Colliers új jelentéséből: "ExCEEding Borders CEE | December 2021 Alive & Kicking CEE-16 on the radar of discounters”.

Kevin Turpin, a Colliers közép- és kelet-európai regionális piackutatási igazgatója kifejtette:

„A folyamatban lévő világjárvány ellenére a GDP pozitív irányú visszapattanását észlelhettük. Az infláció növekedése és a globális ellátási lánccal kapcsolatos problémák, amelyek a termékek és erőforrások növekvő költségeit növelik, együttesen azonban mind hozzájárulnak a termelők, kiskereskedők és végső soron a fogyasztók előtt álló kihívásokhoz. "

Mivel a világjárvány hosszú távú hatásai még mindig nem ismertek, a kisebb bevásárlóközpont-formátumok és a kiskereskedelmi parkok jelentőségének növekedése erősödött. Az építés alatt álló vagy előrehaladott tervezési szakaszban lévő projektek többszörös száma alátámasztja ezt a tendenciát.

Nemzetközi és helyi fejlesztők továbbra is érdeklődnek a kiskereskedelmi parkok iránt - ezt lapunknak megerősítette a VLK Cresa tanácsadó cég is.