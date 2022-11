Elterelés lett volna az oroszok herszoni kivonulása? (frissítve)

A támadások Kijev, a kijevi régió, Poltava, Mikolajov, Dnyipro és Csernyihiv célpontjaiban voltak.

Vitalij Klicsko, a város polgármestere szerint legalább két lakóépületet sújtottak a fővárosban, Kijevben. Elmondta, hogy az épületek Kijev Pechersk kerületében, az elnöki adminisztrációtól északra fekvő lakónegyedben voltak. A kijevi városi tanács közölte, hogy összesen négy rakétát fogott el a légvédelem - írja a The Guardian.

Another explosion just heard in #Kyiv. Just before 4pm local.