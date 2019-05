Erős populisták és szociáldemokraták - mit hoz a választás északon?

A liberálisok és a populisták megerősödését is hozta az Európai Választás.

Dániában baloldali és liberális győzelem van kialakulóban, viszont nagyon sokat erősödött a néppárt. A csak egy betűs rövidítésekkel megnevezett pártokon nem könnyű kiigazodni, de segítünk:

A szociáldemokraták győzelmét hozta az EP-választás az „A” 22,9 százalékot szerzett, őket szorosan követik a liberálisok „V”, 20,5 százalékkal. A dán szociáldemokrata párt sikerében közrejátszhatott az is, hogy a párt körülbelül 2 éve 180 fokos fordulatot vett, már ami a bevándorlás ügyét illeti, hiszen akkor a korábban hirdetett laza migrációs politika helyett sokkal szigorúbb intézkedésekről kezdtek beszélni.

Itt a választás legnagyobb győztese az „O”, a néppárt csaknem kétszer olyan jól teljesített 13,2 százalékos eredményével, mint öt évvel ezelőtt. A legtöbbet az euroszkeptikus „N” veszített pozíciójából, míg 2014-ben simán kijutottak az Európai Parlamentbe, addig most csak 4,1 százalékot értek el.

Finnország

A finneknél tovább folytatódott a szociáldemokrata SDP erősödése, a parlamenti választások után az EP-választásokon is a korábbinál jobb, 15,4 százalékos eredményt tudtak elérni az előzetes eredmények szerint. A Kokoomus konzervatív, és egyébként EPP-tag párt ugyan megtudta nyerni a választást, de eredményük sokat romlott a 2014-eshez képest.

A szélsőjobbossá váló, populista Finnek Pártja 14,1 százalékot ért el az exit-poll alapján, ez a 2014-es 12,9 százalékos eredményükhöz képest érezhető fejlődés, és rekord a párt történetében. A választás nagy vesztese a decentralizációra és agrárpolitikára fókuszáló, liberális Kesk, ők 14,8 százalékot értek el, ez közel 5 százalékos gyengülés.

Svédország

Szociáldemokrata győzelmet hozott a választás a svéd köztévé exit-pollja szerint, az „S” 25 százalékkal magabiztosan nyerni fog az előrejelzés szerint. A második legnagyobb erő az EPP-be ülő Mérsékelt Párt lesz 18 százalékkal.

Az általános európai tendenciához illően jól szerepeltek a nacionalista Svéd Demokraták (17%), és a liberális „C” is 10 százalékot el tudott érni. Fontos, hogy a kereszténydemokrata „KD” is tudott 8 százalékot szerezni, így az ország európai parlamenti székeinek többsége az EPP-ben lesz a nagyarányú szociáldemokrata győzelem ellenére is.

Összességében tehát Észak-Európában az első adatok alapján az látszik, hogy bár erősödnek a populista, nacionalista hangok, egyelőre tartják magukat és mérsékelten növekedni is tudnak a hagyományosan erős szociáldemokrata pártok.