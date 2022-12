2022-ben is nagy nevektől búcsúztunk

JANUÁR

Január 1. Homonnay Gergely - a 46 éves író, közéleti aktivista holttestét a Rómában található Bananon nevű privát klub törökfürdőjének mosdójában találták meg újév napján. Halálát az első hírek szerint a szív és a keringés leállása okozta, de nyomozást rendeltek el, és halála körülményeit azóta is homály fedi.

Sokak szerint Homonnay Gergely volt az Ördög ügyvédje. Fotó: Facebook

Január 4. Dobos Attila – a zeneszerző, táncdalénekes, Mary Zsuzsi egykori férje 80 évesen még házasodni készült, de már nem érhette meg. Egyik legismertebb szerzeménye az Isten veled édes Piroskám című dal, amit Aradszky László énekelt el.

Január 6. Sidney Poitier – 94 évesen halt meg az amerikai-bahamai filmszínés, az első fekete színész, aki Oscar-díjat nyert a Dacosok című filmben nyújtott alakításáért.

Január 9. Bob Saget – csak 65 éves volt, amikor az amerikai humoristát, színészt, műsorvezetőt, aki a Bír-Lak című sorozatban lett népszerű, holtan találták egy hotelszobában.

Január 13. Fenákel Judit – a 85 éves korában elhunyt író, újságíró műveiben leginkább a kiszolgáltatott kisemberek hétköznapjaival, a kisvárosi lét világával foglalkozott.

Január 20. Meat Loaf – születéskori nevén Michael Lee Aday 74 évesen halt meg. Az amerikai rockénekes, színész slágerei között szerepel a Bat Out of Hell is, és többek között szerepelt a Rocky Horror Picture Show színpadi és filmes változatában is.

Január 24. Csollány Szilveszter – mindössze 51 éves korában, Covid-fertőzésben halt meg az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, „Szilas”.

Január 24. Kabdebó Lóránt – 94 évesen halt meg az irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár.

Január 30. Büky Dorottya – a politikus, egykori országgyűlési képviselő, kommunikációs tanácsadó 60 éves korában halt meg. 2022-től Feldmár Andrással, a Kanadában élő pszichológussal dolgozott együtt.

Január 31. Babarczy László – a 80 évesen halt meg a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházrendező, színigazgató, egyetemi tanár.

FEBRUÁR

Február 2. Monica Vitti – Olaszország első számú női komikusa 90 éves korában hunyt el, akit még mint Franco Zeffirelli és Michelangelo Antonioni is rendezett.

Február 9. Betty Davis – az amerikai funk- és soul énekesnő, Miles David második felesége 76 évesen ment el

MÁRCIUS

Március 23. Madeleine Albright – az amerikai politikus, az Egyesült Államok 64. külügyminisztere (1997–2001) 84 évesen hunyt el.

Március 30. Fülepp Klára – Antall József 87 éves özvegye, az Antall József Tudásközpont alapítója ezen a napon halt meg.

ÁPRILIS

Április 6. Vlagyimir Zsirinovszkij – az orosz politikus, aki haláláig az Oroszországi Liberális Párt vezetője 74 évesen halt meg koronavírus fertőzésben.

Április 8. Mimi Reinhardt - Oscar Schindler egykori titkárnője 107 évesen halt meg.

Április 11. Görgey Gábor – a 92 évesen elhunyt Kossuth-díjas író, költő, műfordító, politikus, a nemzeti kulturális örökség minisztere.

Április 21. Markó Iván – a Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Győri Balett alapítója és igazgatója 75 éves korában halt meg. Nemzetközi kritikusok 1974-ben a világ 10 legjobb táncosa közé sorolták.

Április 23. Szilágyi Vilmos – a hazai szexuálpszichológia egyik megalapítója, szakíró 93 évesen halt meg.

MÁJUS

Május 1. Bradányi Iván – az EMeRTon-díjas dalszövegíró, műfordító, író, 92 évesen hunyt el.

Május 3. Tony Brooks – 90 évesen elment a brit autóversenyző, aki az 1950-es évek utolsó élő Forma-1-es pilótája volt.

Május 6. Berki Krisztián – a megosztó médiaceleb, labdarúgó, sportvezető mindössze 41 évesen halt meg máig tisztázatlan körülmények között.

Május 17. Vangelis – az Oscar-díjas görög zeneszerző, zenész, aki 79 évesen hunyt el, számtalan nagysikerű zene fűződik a nevéhez, többet között a Tűzszekerek, a Szárnyas fejvadász, vagy az 1492 – Kiűzetés a Paradicsomból című filmek zenéje.

Vangelis legfelejethetetlenebb műve a Tűzszekerek. Fotó: Facebook

Május 25. Gyarmathy Lívia – a 90 évesen eltávozott Kossuth-díjas filmrendező többek között Faludy Györgyről is készített portréfilmet.

Május 26. Andrew Fletcher – a világhírű Depeche Mode együttes angol zenésze, billentyűse 60 évesen halt meg. 2023-ban nélküle koncertezik Budapesten az együttes.

Május 26. Ray Liotta – a 67 éves korában meghalt amerikai színész Martin Scoersese Nagymenők című filmjében lett közismert.

Május 28. Haumann Péter – a 81 éves korában meghalt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzet Színészéhez rengeteg emlékezetes alakítás kötődik. Utoljára 2021-ben a Madách Színházban a Macskák című musical 1500., ünnepi előadásán lépett fel, amit az 1983-as bemutatót követően 300-szor játszott el.

JÚNIUS

Június 2. Falus Ferenc – az egykori országos tisztifőorvos, tüdőgyógyász, kórházigazgató 71 éves korában halt meg.

Június 4. Moldova György – a 88 évesen eltávozott Kossuth- és József Attila-díjas írót leginkább azok a riportkönyvei tették közismertté, mint Akit a mozdony füstje megcsapott, Tisztelet Komlónak, A szent tehén, stb.). Haláláig hű szocialista maradt, aki Kádár Jánost zseninek tartotta.

Június 29. Böszörményi Gyula – a József Attila-díjas író, újságíró, aki egy gyermekkori izomsorvadásos betegség miatt mozgáskorlátozottan éltet életét, a Gergő és az álomfogók című kötetével vált közismertté.

JÚLIUS

Július 7. Berecz János – a 91 éves korában elhunyt politikus, az MSZMP vezető tisztségviselője, országgyűlési képviselő (1985-90) nevéhez fűződik a Kádár-korszak egyik legismertebbé vált, a szovjet beavatkozás és kádári megtorlás helyességét igazoló könyve az 1956-os forradalomról, Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956 címmel. Sokakat meglepett, mikor feleségül vette Sáfár Anikó színésznőt.

Július 9. Törőcsik András – az Újpesti Dózsa válogatott labdarúgója, aki később külföldön is sportolt, 67 évesen halt meg a világszinten játszó futballista. Több törés volt az életében, ami miatt nem teljesedhetett ki. Virtuóz játéka kapcsán született a legendás „Táncolj, Törő!” rigmus.

Július 14. Ivana Trump – Donald Trump első felesége, cseh-amerikai modell, üzletasszony, divattervező 73 évesen halt meg furcsa körülmények között, amikor leesett egy lépcsőről.

Július 23. Bob Rafelson – a 89 éves amerikai filmrendező legismertebb rendezései közé tartozik A postás mindig kétszer csenget, az Easy Reader, producerként pedig a The Monkees.

AUGUSZTUS

Augusztus 8. Olivia Newton-John – az angol-ausztrál énekesnő, színésznő 73 évesen ment el. Többször is legyőzte a rákot, de utoljára nem sikerült. Legismertebb filmszerepe Sandy Olsson a Grease-ből, amelyben felejthetetlen alakítást nyújtott John Travoltával.

Oliva Newton-Jones leghíresebb filmjében, a Grease-ben. Fotó: Depositphotos

Augusztus 12. Anne Heche – csak 53 éves volt az amerikai színésznő, amikor végzetes autóbalesetet szenvedett Los Angelesben. Boncoláskor kiderült, hogy alkohol és drog volt a szervezetében. Játszott többek között az ifjú Indiana Jones kalandjaiban, a Psycho-ban, az esküdtben, a Hat nap, hét éjszakában.

Augusztus 30. Mihail Gorbacsov – a Nobel-békedajas szovjet-orosz politikus, az SZKP főtitkára, a Szovjetunió utolsó elnöke (1990-1990) 91 évesen halt meg. Reformkísérletei a hidegháború végéhez vezettek, és végül a kommunista rendszer bukását, a Szovjetunió széthullását eredményezték, így a Peresztrojka már mindig az ő nevéhez fog fűződni. 1991 augusztusában a szovjet rendszert védelmező kommunista vetélytársai még sikertelen puccsot is megkíséreltek ellene.

SZEPTEMBER

Szeptember 8. II. Erzsébet – a 96 éves korában elhunyt brit királynő (1952-2022). Összesen 70 évig és 214 napig volt az Egyesült Királyság királynője, ezzel a második leghosszabb ideig regnáló uralkodó a világon. Uralkodása alatt a brit királyi család számos válságot élt át, ám a monarchia intézményének támogatottsága és személyes népszerűsége folyamatosan magas tudott maradni.

Szeptember 13. Jean-Luc Godard – 91 évesen ment el a francia-svájci filmrendező, a francia újhullám legendája. Godard azon kevés filmrendező közé tartozik, akik képesek újra és újra megújulni. Leghíresebb filmje a Kifulladásig, de kiemelkedik többek között a Bolond Pierrot, a Lőj a zongoristára, a Mentse, aki tudja (az életét), vagy a Passiójáték című filmjei is.

Szeptember 14. Irene Papas – a görög színésznő 96 évesen halt meg. 1964-ben vált szupersztárrá a Zorba, a görög című filmben. Énekesnőként is sikeres volt: 1969-ben egy lemezen 11 Mikisz Theodorakisz dalt énekelt el, s több alkalommal dolgozott együtt Vangelisszel is.

Szeptember 14. Wittner Mária – a 85 évesen elhunyt politikus, a Fidesz egykori országgyűlési képviselője az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Corvin közben tevékenykedett. Az 1956-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1970-ben amnesztiával szabadult.

Szeptember 15. Frank Tibor – a történész, amerikanista, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 74 évesen halt meg.

Szeptember 26. Benedek Miklós Gábor – író, újságíró 84 évesen elhunyt „BIG” többek között a Tőzsde Kurír és a Bank és Tőzsde című lapok főszerkesztője volt.

OKTÓBER

Október 2. Szakcsi Lakatos Béla – 79 éves korában hunyt el a Kossuth-díjas zongoraművész, zeneszerző, a Nemzet Művésze. Számtalan műve között első cigánymusical, a Piros karaván is a nevéhez fűződik. Koncertjeire a jazz és a kortárs improvizáció ötvözése volt jellemző. Halála előtt 10 nappal még sajtótájékoztatón mutatta be utolsó színpadi művének, A tudás fája misztériumjátéknak CD felvételét.

Október 13. James McDvitt – az Apollo–9, Gemini–4 amerikai űrhajósa 93 évesen halt meg.

Október 17. Frank Júlia – a 76 évesen elhunyt szakember volt talán a legtermékenyebb gasztronómiai író, aki eredetileg operaénekesnőnek készült.

Október 25. Maros Gábor – a 75 évesen elhunyt színész és operaénekes rengeteget szinkronizált, az egyik legemlékezetesebb az Egy úr az űrből, ahol Robin Williamset szólaltatta meg magyar hangon.

Október 28. Jerry Lee Louis – a négy Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, zongorista, a „The Killer”, a rock & roll és a rockabilly zenei úttörője és első nagy vadembere 87 évesen ment el.

NOVEMBER

November 21. Mészöly Kálmán – a Vasas válogatott labdarúgója, edző, szövetségi kapitány 81 évesen halt meg.

November 26. Renato Balestra – az olasz divattervező 98 évesen halt meg. A "divatfestőnek" tartották, művészi szellemét kihasználva szinergiát teremtett az olasz haute Couture-rel, amelyet az évtizedek során mélyen átalakított. Számtalan híres színésznőnek tervezett ruhát vagy jelmezt. Ő alkotta meg a "Blu Balestrá"-t, egy ragyogó, varázslatos és időtlen egyedi színárnyalatot, amely a mai napig vitathatatlan szimbóluma a márkának.

November 27. Csapó Gábor – „Dudi”, az olimpiai bajnok vizilabdázó, edző 72 évesen halt meg. Sok gyerek a Faragó Tamással közös vizilabdasuliban sportolt, mellyel életre szóló élményekkel gazdagodtak.

DECEMBER

December 3. Hegedűs Zsuzsa – a szociológus, filozófus, az egykor az SZDSZ-hez tartozó szakember élete végén Orbán Viktor egyik főtanácsadójaként dolgozott, akit az idei tusványosi beszéde miatt nem sokkal a halála előtt drámai körülmények között otthagyott. 76 évesen halt meg.

December 4. Szabó György – a bükki füvesember, természetgyógyász 94 évesen hunyt el. Munkásságát lánya viszi tovább, aki már két Györgytea-üzletet is nyitott.

December 5. Kirstie Alley – az Emmy-díjas amerikai színésznő 76 évesen hunyt el, így John Travolta egy éven belül a második kedves partnernőjét veszítette el személyében. Olyan filmek fűződnek a nevéhze, mint a Nicsak ki beszél, A Kitúr-lak, A Cheers.

Sokat hozzátett alakításaihoz magyar hangja, Bánsági Ildikó. Fotó: Youtube

December 6. Tonhauser László – az egykori nagy sikerű Kék fény című műsor állandó szakértője, rendőrtiszt, ezredes 79 korában hunyt el.

December 7. Jan Nowiczki – Mészáros Márta fimrendezőnő exférje, lengyel színész 83 évesen halt meg. A temetetlen halott című filmben ő alakította Nagy Imre egykori miniszterelnököt. De többek között játszott a Napló gyermekeimnek, az Örökség, a Kilenc hónap, vagy az Elveszett éjszaka című filmekben is.

December 23. Bak Imre – 83 éves korában elhunyt a Kossuth- és Munkácsy Mihály- és Herder-díjas világhírű festőművész, a magyar absztrakció mestere.