Ezekben a városokban tovább nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma

A vizsgált települések szinte mindegyikében jelentős mennyiségben, mérsékelt vagy emelkedett koncentrációval mutatható ki a szennyvízből. A koncentrációváltozás tendenciája számos településen emelkedő, és bár több településen az elmúlt héten stagnálás tapasztalható a víruskoncentrációkban, az eredmények alátámasztják, hogy a járvány terjedése folyamatos, a tünetes és tünetmentes fertőzöttek száma az ország egész területén jelentős. Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a kockázatcsökkentésben.

