Ezért ütősek Zelenszkij szelfivideói

Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett ukrán elnök, egykori színész 2022. február 25-én készült szelfi stílusú videóját egy órán belül 3 millióan nézték meg, de a február 26-i bejelentkezése is óriási figyelmet keltett, amelyeket a nemzetközi közvélemény mozgósítása érdekében tett fel az Ukrajna elleni orosz inváziót követően. És úgy tűnik, ez nagyon működött is. De mi a helyzet az iPhon-nal készült többi videójával, amelyek olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, az Instagram vagy a Twitter, annyira meggyőzőek, hogy a globális közvéleményt Ukrajna mellé állította Oroszországgal szemben? – teszi fel a kérdést a The Conversation digitális közösségimédia szakértője cikkében.

Hiteles, közvetlen, emberi. Fotó: Instagram

Első ok: az üzenet hitelessége

A február 25-én, pénteken késő este Kijevben forgatott videón Zelenszkij és kabinetje látható az utcai lámpák előtt, miközben az elnök közvetlenül a kamerába beszél anélkül, hogy bármilyen hivatalos tévés kellék látható lett volna. Egy ponton Denys Shmyhal ukrán miniszterelnök Zelenszkij mögött állva megjelenítette az időbélyeget a telefonján, hogy kiemelje a felvétel pillanatát .

Egy olyan korszakban, amikor a legtöbben szelfivideókat készítünk, vagy csoportos videocsevegésben veszünk részt családtagokkal, barátokkal, a jelenet hétköznapiságánál erősebb az üzenet rémisztő sürgőssége.

„Itt vagyunk, itt vannak a katonáink és a polgárok. Itt van a hazánk” – húzta alá felhívásának hitelességét.

A látszólagos hitelesség közvetítése olyan taktika, amellyel Barack Obama és Donald Trump is elnökké tudott válni, s melyekkel inspirálták követőiket. Zelenszkijnek immár 13,5 millió követője van az Instagramon, mellyel a világ nagy részét Ukrajna mellé állította.

Második ok: közvetlen kapcsolat a követőkkel

A másik ok, amiért videói olyan hatásosak, az az, hogy a közösségi médiában kapcsolatba kerül a nézőivel. A közösségi médiás üzenetet felerősíti, ha a felhasználók úgy érzik, személyes kapcsolatban állnak a tartalommal és lényegében véleményformálóvá emeli őket, amikor megosztják azt hasonló gondolkodású emberekkel. A cégek pont ezt a hatást keresik, amikor új terméket vagy fontos üzeneteket tesznek közzé a közösségi médiában.

A szakértő szerint ezeknek a bejegyzéseknek nagyobb ereje van, és jobban tudják befolyásolni a fogyasztókat, ha a felhasználók ezeket a márkás üzeneteket saját közösségi médiás bejegyzéseikkel kombinálják. Például a Starbucks sikerrel vett rá fiatalokat arra, hogy ők maguk tegyék közzé a cég tengeri logóját, - egy sellőt ábrázoló képet -, akik így menők lettek.

Zelenszkij rengeteg emberrel teremtett kapcsolatot azzal, hogy a népe egységét és a szolidaritás érzését hangsúlyozó üzeneteket osztott meg. A meggyőző és közvetlen üzenettel rendelkező posztok a közösségi médiában a nemzetközi közönség széles skáláját szólították meg, ezzel humanizálva a konfliktust.

Harmadik ok: az üzenet közvetlensége

Amiért ezek a videók lenyűgözőek, az az üzenetek közvetlensége. Zelenszkij segélykérése a népe nevében – miközben rakéták és bombák zuhantak országszerte –, olyan sürgős volt, amennyire csak lehet. Emiatt a világon felhasználók milliói váltak azonnali új követőkké az orosz invázió visszaszorítása érdekében.

Több millió ember szimpátiáját megnyerte. Fotó: Facebook

„Lőszerre van szükségünk, nem fuvarra” – mondta Zelenszkij állítólag az amerikai tisztviselőknek, akik felajánlották neki, hogy kimenekítik az országból.

A kutatások azt mutatják, hogy a sürgősnek tűnő üzenetek nagyobb valószínűséggel váltanak ki érzelmi választ, ami növeli a bejegyzést megosztók számát. A hozzájuk fűzött kommentek pedig trendet alakítanak ki, mert nagyobb vitát vált ki a felhasználók között, amivel még nagyobb fókuszba kerül az üzenet.

A digitális aktivisták, akik pénzt gyűjtenek olyan ügyekre, mint a katasztrófa-elhárítás, pont így próbálják bevonni a közösségi média felhasználóit az áldozatok gyors segélyezésébe. Alig néhány nap alatt terjedt el a #standwithukraine hashtag, és elkezdtek özönleni a pénzügyi segélyek. Ukrajna eddig 22 millió dollár értékű kriptovaluta-adományt gyűjtött össze.

A közösségi média platformok az SOS elérésről és az elköteleződésről szólnak. A Zelenszkij által közzétett sürgős üzenetek nagy szerepet játszottak az online felhasználók és támogatók tömegének kiépítésében.

Hétköznapi emberből háborús hős

A közösségi média platformok ma már abban is segítenek, hogy az emberek megértsék a világot, és hogyan reagáljanak a hírekre.

Úgy tűnik, Zelenszkij intuitívan érti a közösségi médiában való részvétel szabályait, ami gyökeredzhet korábbi filmes karrierjében is.

Videói rövidek, négy-hét percesek, lényegre törőek és nagyon személyesek. Az elmúlt napokban újra felbukkantak róla azok a róla készült régi videók, amelyek a „Dancing with the Stars” ukrán verzióit mutatják be, vagy mikor Paddington macit szinkronizálta. Mindez növeli emberi mivoltát, hitelességét és az iránti érzett szimpátiánkat egy nagyon veszélyes konfrontáció közepette. Mindezek miatt így együtt, üzenetei rendkívül hatékonyan katalizálták és folyamatosan katalizálják a közvéleményt.