Ezt üzente a pedagógusoknak Gulyás Gergely

Egyes tanárok úgy döntöttek, hogy sztrájkot tartanak, és sokan álltak be a kezdeményezés mögé.

"A sztrájkjog alapjog" - mondják.

Héftőn a kőbányai Szent László Gimnázium, kedden a Kölcsey Ferenc Gimnázium, ma pedig a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárai döntöttek úgy, hogy az elbocsásátuktól sem félve nem veszik fel a munkát. Hiszen már úgysincs veszítenivalójuk - mint mondják.

Ma a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban sztrájkoltak a tanárok. Fotó: Facebook

Egyébként pont ma 14 órakor volt időpontjuk a pedagógusok szakszervezeteknek az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékeseivel, ahonnan élőben be is jelentkeztek a pedagógusok, amit a tárgyalások végeztével is megtesznek a Facebook-oldalukon.

Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón megerősítette, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások az ügyben érintett szakszervezetekkel, és reméli, hogy megtalálják azt a megoldást, amire mindkét fél rábólinthat.

"A kormány szívesen tárgyal a pedagógusokkal, de arra kérik őket, hogy tartsák be a jogszabályokat, és a polgári engedetlenség nem olyasvalami, ami megoldást jelent a kérdésekre" - üzente nekik a tévé képernyőjén keresztül.

Véleménye szerint a kormány nem tartja helyesnek, hogy a szakszervezetek március második felében sztrájkolnának, közvetlen a választások előtt. Ami pedig az esetleges szankciókat illeti a sztrájkoló tanárokat illetően, Gulyás azt mondta, minden intézménynek van igazgatója, de a helyzet valóban nem könnyű, és nem is ideális ebben a pillanatban.

A pedagógusok többek között azt sérelmezik, hogy a múlt héten megjelent kormányrendelet kiüresítette a sztrájkjogot.