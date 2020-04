Ezúttal sem változott a 0,9 százalékos MNB-alapkamat

Bár a jegybank általában három havonta, az inflációs jelentés kiadásával egyidőben szokta frissíteni prognózisait, és a következő ilyen alkalom 2 hónap múlva esedékes, most mégis nagy esélye van annak, hogy változtat. Például a március végén közzétett 2-3 százalékos GDP-növekedési előrejelzés még a februári adatok alapján készült, márpedig a Magyarországon azt követően felgyorsult koronavírus-járvány márciusban fejtette ki először a negatív hatását.

A 0,9 százalékos jegybanki alapkamat mellett a részben két hete módosított többi kondícióhoz sem nyúlt a Monetáris Tanács. Így az egy napra a kereskedelmi bankok által az MNB-nél elhelyezett betétek kamata is negatív, -0,05 százalék maradt, az egynapos és egyhetes, fedezett hiteleké pedig 1,85 százalékos.

