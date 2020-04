Félmilliónál több koronavírusos beteg van az USA-ban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a kórt, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 096 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3343-en haltak meg, a gyógyultak száma 77 921.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 529 951, ami 28 532-vel több, mint szombaton. A gyógyultak száma 32 091, a halálos áldozatoké 20 608. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 6367-an haltak meg.

Tovább nőtt világszerte a betegek száma, míg a szombat reggeli adatsorban 1 698 416 fertőzött, 96 432 halálos áldozat és 376 677 gyógyult szerepelt, addig vasárnap már 1 777 666 beteg és 108 867 áldozatról szóltak a statisztikák. A fertőzés 185 országban van jelen. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

