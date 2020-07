Fertőzött papokat találtak Bécsben, megint jöhet a szájmaszk

Ismét visszaállíthatják a szájmaszk egész országra kiterjedő, kötelező használatát Ausztriában az aktív fertőzések növekvő száma miatt, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

A bécsi Stephansplatz környéke 2020. március 11-én. MTI/EPA/Christian Bruna A bécsi Stephansplatz környéke 2020. március 11-én. MTI/EPA/Christian Bruna

A Der Standard szerint a döntést mára halasztotta a kormány, mivel meg akarta várni a hétvégi fejleményeket. (Egy másik osztrák lap ugyanakkor már tényként említette a szigorítást.) Ráadásul Sebastian Kurz egyelőre Brüsszelben, a három napja tartó EU-csúcson van. Az osztrák kancellár tegnap telefonon egyeztetett minisztereivel a lehetséges intézkedésekről.

A Der Standard úgy tudja, hogy az egész országra kiterjedő maszkhasználat ismételt bevezetése reális opció. Az még kérdéses, hogy csak a boltokban vagy a középületekben is kötelezővé tennék a viselését.



A bécsi tömegközlekedésben egyébként most is kötelező a maszkviselés. A Privátbankár.hu múlt heti tapasztalatai szerint ezt a bécsiek be is tartják, maszk vagy sál nélkül utazó embereket szinte nem is láttunk.

Az osztrák főváros látszólag szokásos életét éli, a kávézók, boltok, éttermek nyitva állnak. Ugyanakkor tapasztalataink szerint ottjártunkkor a központban a megszokottnál kevesebb ember volt, ami feltehetően a külföldi turisták elmaradozására vezethető vissza.

Ausztrián belül elsősorban Bécsben, valamint Alsó- és Felső-Ausztriában indult ismét növekedésnek a regisztrált fertőzöttek száma.

A fővárosban a napokban új gócpontokat találtak: két szerb-ortodox templomnál négy pap, valamint hozzátartozóik kapták el a vírust.

A templomokat augusztus elejéig bezárták.

Szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a fertőzöttek számának növekedése korántsem olyan meredek, mint a járvány kezdetén. Az aktív vírushordozók száma jelenleg mintegy 1300, ami a március közepi szintnek felel meg. Tegnap 82 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a héten ugyanakkor több esetben jóval meghaladta a százat ez az érték.

További részletek a Privátbankár.hu cikkében!