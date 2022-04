Fokozatos embargó jöhet az orosz olajra, óriási veszteségek a keleti-fronton – pénteki háborús összefoglaló

Míg korábban az ukránok rendre arról számoltak be, hogy elsősorban a polgári lakosságot érte jelentős veszteség, ezúttal azt jelezték, hogy katonai téren is akadtak gondok. Miután az orosz hadsereg Kijevtől átcsoportosította a csapatait és megduplázták haderejüket erőfeszítéseiket a keleti Donbász térségben, ez komoly kihívás elé állította az ott harcoló ukrán csapatokat is. Igaz, Olekszij Arestovics ukrán elnöki tanácsadó azt állítja, hogy a megszálló hadsereg veszteségei még rosszabbak, és jócskán meghaladják az övékét.

A nyugati lapok arról számoltak be, hogy az EU illetékesei szerint a közösség országai valószínűleg már a jövő héten jóváhagyják az orosz olajra vonatkozó fokozatos embargót. A folyamatban részt vevő több uniós tisztviselő és diplomata szerint az európai nagykövetek a hírek szerint a jövő hét végén, szerdai ülésük után jóváhagyják a véglegesített javaslatot.

Az Egyesült Államok nem hisz abban, hogy Oroszország nukleáris fegyverekkel fenyeget, annak ellenére, hogy Moszkva retorikája a közelmúltban felerősödött, és az elmúlt napokban erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök és a külügyminiszter Szergej Lavrov is. Az amerikai illetékesek szerint hiába csoportosítottak át jelentős erőket, komoly késésben vannak Donbász régióban végrehajtott hadműveleteikkel. A két fél közötti küzdelemben az itt zajló harcok döntő jelentőségűek lesznek az amerikaiak szerint.

Rendőrök és katonák vizsgálják a romokat, miután két nagy erejű robbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet 2022. április 28-án. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre. Az egyik rakéta egy pontosabban meg nem nevezett objektumot, a másik a mellette lévő lakóépületet találta el. Ezen a napon António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalos látogatáson Kijevben tartózkodott. Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti Rendőrök és katonák vizsgálják a romokat, miután két nagy erejű robbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet 2022. április 28-án. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre. Az egyik rakéta egy pontosabban meg nem nevezett objektumot, a másik a mellette lévő lakóépületet találta el. Ezen a napon António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalos látogatáson Kijevben tartózkodott. Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti

Moszkva megerősítette, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár látogatása során légicsapást hajtott végre Kijev ellen. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy két „nagy pontosságú, nagy hatótávolságú légi indítású eszköz” megsemmisítette az Artyom rakéta- és űripari vállalat gyártóépületeit csütörtök este az ukrán fővárosban. Ennek ugyanakkor ellentmondott Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, aki szerint a támadásban nem az oroszok által jelzett gyárat, hanem a főváros Sevcsenkivszkij kerületében egy 25 emeletes lakóépületet ért találat. A Szabad Európa Rádió azt közölte, hogy egyik munkatársa, Vera Gyrych újságíró és producer meghalt, amikor Guterres látogatása során egy orosz rakéta eltalálta azt a házat, ahol élt.

A helyzet az ostromlott Azovstal acélgyárban, Mariupol városában „túl van egy humanitárius katasztrófán” – mondta a létesítményben tartózkodó ukrán parancsnok. Szerhij Volina azt mondta, hogy több száz ember tartózkodott az acélműben, köztük 60 fiatal, akik közül a legfiatalabb négyhónapos. Ukrajna reméli, hogy a déli várost védő utolsó harcosokkal együtt evakuálják az acélgyárban rekedt civileket – közölte Zelenszkij irodája.

Kapcsolódó cikk „Annyi holttestet, halott gyereket és eltorzult testet láttam, ami feldolgozhatatlan” Az alapsegítségen túl vajon mi történik a menekültek lelki állapotával? Magyarországon már több helyen is gondolnak erre.

Az ukrán hatóságok szerint a Mariupolt megszálló csapatok már több mint kétezer műtárgyakat loptak el, és szállítottak át Oroszországba. Arhip Kuindzsi és Ivan Ajvazovszkij művei mellett ritka tóratekercsek is áldozatává váltak állítólag a fosztogató orosz csapatoknak.

Egy volt amerikai tengerészgyalogos is meghalt az ukrán erők mellett harcolva. A 22 éves Willy Joseph Cancel az első olyan amerikai állampolgár, aki az oroszok ellen harcolva vesztette életét az ukrajnai háborúban. A haláláról a CNN számolt be, a televíziós csatornának a katona édesanyja beszélt. Az amerikai védelmi minisztérium korábban arra figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy ne menjenek Ukrajnába harcolni.

Az Egyesült Államok képviselőházának elnöke, Nancy Pelosi azt mondta, hogy a lehető leghamarabb megszavazzák Joe Biden 33 milliárd dolláros Ukrajna segélykérelmét. Péntek délelőtt tartott heti sajtótájékoztatóján a képviselőház elnöke úgy fogalmazott, hogy az adminisztráció kérésére egyfajta vészhelyzeti ügynek tekintik a kérdést és ennek megfelelően sürgősséggel szavaznak majd róla. (Forrás: Guardian)