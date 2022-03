Folyamatosan érkeznek Kárpátaljáról a menekültek

Beregdarócon a napokban még nyolc ukrán menekültet szállásoltak el, mára valamennyien visszamentek a határon túlra – mondta kérdésünkre Tánczos László, a település polgármestere.

„A református egyházközségünk Tivadarban működtet egy gyereküdülőt. A katasztrófavédelem kérésére most ott szállásolnak el ötven gyereket és a szüleiket. Az első napokban az volt a legfontosabb, hogy számukra alsóneműket kerítsünk, abból volt a legnagyobb hiány. Az adományokat folyamatosan gyűjtjük és adjuk továbbra rászorulóknak. A településünk Barabás és Beregsurány között fekszik. Folyamatosan tartjuk mindkét falu vezetésével a kapcsolatot, ha igénylik, azonnal útnak indítjuk a segélyszállítmányt. A kisbuszunk folyamatosan úton van, amikor csak tudunk, a határon túlra is visszük az adományokat” – mondta Tánczos László.

„Pénteken kora délután Beregsurányban voltam. Ha nem is jönnek sokan, de folyamatosan érkeznek a menekültek. Vannak, akikért jönnek autókkal és azonnal indulnak tovább, mások egy-két órát pihennek indulás előtt, de többen napokra is itt maradnak” – tette hozzá a településvezető.

Menekültek a barabási melegedőben. Fotó: Bodnár Zsolt Menekültek a barabási melegedőben. Fotó: Bodnár Zsolt

Barabásban Volánbusz forog a határátkelő és a melegedő között, ahol a helyi önkéntesek és a Katolikus Caritas munkatársai várják a pár órára, a tovább indulásuk előtt megpihenő menekülteket. Egyre több idős ember érkezik Ukrajnából – tudtuk meg Bodnár Zsolttól, a Háromhatár tudósítójától.

Készenlétben

Tarpán hatalmas volt az átmenő forgalom az elmúlt napokban.

„Tíz nap alatt több mint 13 ezer menekült fordult meg nálunk. Hatalmas volt rajtunk a nyomás, de a falu lakói szó nélkül segítettek. Sajnos a fertőzésveszély is megnőtt, több covidosunk is lett. Jelenleg azokról a kárpátaljai gyerekekről gondoskodunk, akik ide járnak iskolába. Most egy kicsit csendesebb a település, de készülünk arra, ha esetleg újabb menekülthullám indulna el. Addig is gyűjtjük az adományokat, amiket naponta viszünk ki Kárpátaljára.” – mondta Szécsi Szabolcs, Tarpa polgármestere.

Minden Kárpátalja felől érkezőt ellátnak. Fotó: Bodnár Zsolt Minden Kárpátalja felől érkezőt ellátnak. Fotó: Bodnár Zsolt

Facebook bejegyzésében arról ír a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium, hogy Záhony önkormányzatának koordinálásával az iskola február végétől óta a Híd Kárpátaljáért Programban segítségközpontként vesz részt átmeneti szálláshelyet biztosítva a menekültek számára. Az intézmény összesen 250 ember befogadására alkalmas, amely nappal és éjjel is nyitva áll azok számára, akik valamilyen okból még nem tudnak tovább utazni. A kisállattal érkezőknek szállítóboxok is rendelkezésre állnak. Az intézmény pedagógusai nappal online-rendszerben oktatják a diákokat, esténként és a hétvégeken pedig önkéntes munkát vállalnak az iskolában a menekültek megsegítésére. Van, aki tolmácsként, van, aki segítőként.

„Azt érezzük, hogy hihetetlen az összefogás. Az ország minden területéről, sőt nemzetközi szinten is érkeznek adományok, felajánlások és segítők” – írják a bejegyzésben.