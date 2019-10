Főpolgármester-helyettes lehet a BKK-vezérből Tarlós győzelme után

A tavaly novemberben aláírt Tarlós-Orbán választási paktum egyik pontja kimondja a fővárosi társasági portfólió egyszerűsítését. Ennek értelmében a Közbeszerzési Kft-t idén tavasszal beolvasztották a városüzemeltetési holdingba és az év végéig egyszerűsítik, vagy akár fel is számolják a BKK-t. Tarlós ennek az előző ciklus végén is nekifutott. Vitézy-mentesítési vágya eredményeként 2014 novemberében beolvasztotta a BKK-t az újonnan létrehozott Budapesti Városigazgatás Holding (BVH) Zrt.-be és ezzel együtt a főváros közlekedési cégének nagy örömére megszüntették a BKK-nak a BKV feletti egyes tulajdonosi irányítási, utasítási jogait. A BKK Közút Zrt.-t is beolvasztották a BVH-ba.

A mesterterv azonban öt hónap alatt megbukott. A városvezetés kénytelen volt felülvizsgálni a Tarlós által megálmodott és kierőszakolt új mamutcég működését, amelynek végén arra jutottak, hogy az a legjobb, ha szinte minden úgy marad, ahogy az előző ciklusban kialakult. Kiderült ugyanis, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlását is tartalmazó megbízási szerződés nem szüntethető meg csak úgy, nem kis részben az e-jegy megvalósítására kapott EBRD-hitel miatt. Továbbra is kérdés, hogy ezt az akadályt most sikerül-e megugrani.

Tarlós István főpolgármestert úgy tűnik, ennél sokkal jobban érdekli az, hogy a BKK bezárása után hová menekítse Nemesdy Ervint. Az Mfor városházi információi szerint felmerült, hogy Nemesdy Ervinből főpolgármester-helyettes legyen a következő ciklusban, ha Tarlós győz.

A nyugdíjas mérnökember Tarlós régi patronáltja. Nemesdy 2002-ben elhunyt édesapja a közutas szakma doyenje, a Műegyetem Útépítési Tanszékének vezetője, több tankönyv szerzője, a Magyar Közúti Társaság Alapítója volt és kölcsönösen nagyra becsülték egymást a főpolgármesterrel. Tarlós a fiára is átvitte a barátságot és előbb bejátszotta a BKK igazgatóságába, majd Vitézy Dávid menesztésekor BKK vezérigazgatói székébe is megpróbálta bejátszani az ifjabb Nemesdyt. Elsőre nem sikerült. A jelölt finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a zömében fideszes kerületi polgármesterekből álló Fővárosi Közgyűlésben, amely végül Dabóczi Kálmánt választotta ki a posztra. De nem kellett sokáig várnia.

Idén januárban Tarlós István maga kezdeményezte Dabóczi Kálmán menesztését az e-jegy bevezetésének folyamatos csúszása, a rendszer kiépítésére vállalkozó Scheidt & Bachmann céggel kötött szerződés felbontásának halogatása miatt. Nemesdy végre beülhetett a BKK Vitézy távozása óta igencsak megroggyant vezérigazgató székbe. S most eggyel feljebb léptethetné Tarlós. Nem lesz egyszerű.

A nyolcvanas években az M3-as és M1-es autópályák építésénél jeleskedő szakember az elmúlt évtizedekben több kétes ügyben is érintett cégnél is vezető szerepben volt. A BKK igazgatósági tagjának való kinevezéséhez benyújtott önéletrajza szerint gazdasági igazgatóként éppen akkor - 2004 és 2006 között - felügyelte és irányította a teljes számviteli és kontrolling tevékenységet a Viadom Építőipari Zrt-nél, amikor az autópálya-építő vállalat hatalmas tartozást halmozott fel a beszállítóival, alvállalkozóival szemben, majd csődbe ment. Kóka János (SZDSZ) akkori gazdasági miniszter által „bezzeg” cégként emlegetett társaság felszámolása 2007 derekán kezdődött, de máig nem zárult le. A Viadom több mint ötszáz hitelezője összesen 46 milliárd forintnyi követelést jelentett be a felszámolónak, a társaság azonban csak 17 milliárd forint követelés jogosságát ismerte el.

Még ennél is ennél nagyobb botrány kavart a Pannonplast ügye. Nemesdy 1998 és 2004 között volt ott kontrolling igazgató, majd a területért felelős vezérigazgató-helyettesként dolgozott a cégnél. Éppen erre az időszakra esett, hogy - erős leegyszerűsítéssel- a cégen átfolyatták - Kulcsár Attila „bróker” segédletével - az állami autópálya kezelő milliárdjait. Az ügyet egyébként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vizsgálata, illetve elmarasztaló határozata robbantotta ki.

Nemesdy Ervin ezután került a Viadomhoz, majd a csőd után a Vegyépszernél folytatta. A cég fénykora az első Orbán-kormány idejére esett, amikor 260 milliárdért építettek autópályát, de egészen 2008-ig meghatározó szereplő maradt az út- és vasútépítési beruházásokban, majd a Közgép emelkedésével párhuzamosan leáldozott a csillaga. A maga ellen 2011 májusban csődeljárást kérő Vegyépszer Hungáriától – a régi cég utódvállalatától – eredetileg összesen 29 milliárd forintot követeltek a hitelezői. Nemesdy a fénykor végén, 2007 februárjától 2008 végéig volt a cég kontrolling igazgatója. Ezután saját tanácsadó vállalkozást indított, amely az Opten céginformációs rendszer szerint végelszámolás alatt áll.

A főpolgármesteri hivatalban 2012 óta dolgozik, ő hozta létre a főjegyzői iroda mellett működő monitoring-kontrolling referatúrát. Ezután a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-hez került, majd onnan lépett át a BKK-hoz.

De kinek a helyét foglalhatja el? A főpolgármester munkáját jelenleg három helyettes segíti. Nem valószínű, hogy Tarlós növelné helyetteseinek számát. Szalay-Bobrovniczky Alexandra a kulturális és sport ügyekért felel, Londonban élő nagykövet férje Habony Árpáddal közösen indított hírügynökséget V4Agency néven. Azon felül, hogy Nemesdy kevéssé illene kulturális attasénak, az is kevéssé hihető, hogy az Orbán-kormányt szívből támogató londoni nagykövet feleségét kiakolbólítanák pozíciójából Tarlós győzelme után.

Arra is kevés az esély, hogy Bagdy Gábort mozdítanák el. A fővárosi pénzügyek felelősét a kormány és a városvezetés közötti kapcsolattartóként tartják számon, akinek fontos közvetítő szerepére a Rác fürdő és a Bálna körüli ügyletek is rámutattak. Így kizárásos alapon Nemesdy várhatóan Szeneczey Balázs helyét foglalhatná el. Az e-jegy projekt bukása a már korábban háttérbe szorult fejlesztésekért felelős főpolgármester-helyettes pozícióját is megingatta, a közlekedési ügyek felügyeletét látványosan Bagdyra testálta akkor Tarlós.