Franciaországban akkor sem lesz újra általános karantén, ha jön a koronavírus második hulláma

Erről az új francia miniszterelnök beszélt. Jean Castex szerint ehelyett célzott intézkedéseket vezetnének be, melyekkel megóvhatnák a gazdaságot.

"Ha a helyzet romlani kezd, több kockázatkezelő intézkedés is a rendelkezésünkre áll: helyi tájékoztatás, a legveszélyeztetettebbek védelme, az egészségügyi intézkedések megerősítése, mozgáskorlátozási intézkedések bevezetése például" - tette hozzá.

"A teljes államapparátus és a szakemberek a jelenlegi járványgócok kezelésén dolgoznak, és felkészülnek a járvány megerősödésére ősszel vagy télen. Azt kell megérteni, hogy a mi viselkedésünkön múlik a járvány megugrása: ha el akarjuk kerülni, akkor mindenkinek továbbra is be kell tartania az egészségügyi szabályokat, a higiéniai intézkedéseket, a fizikai távolságtartást, a maszkviselést, főleg amikor zárt térben közel vagyunk egymáshoz" - hívta fel a figyelmet Jérome Salomon.

Elmondta azt is, hogy vasárnap a Brazíliával határos Francia Guyanára látogat, ahol még nem tetőzött a járvány. "Guyanára megyek, mert mint láthatták (a televíziókban), ott rosszul áll a helyzet" - ismerte el a miniszterelnök. A francia kormány már több mint 130 egészségügyi dolgozót küldött a tengerentúli francia megyébe, hogy segítsék a betegek ellátását. A 200 ezer lakosú dél-amerikai megyében csak két kórház van.

"Nem csinálunk még egy olyan karantén, mint amilyet márciusban" - fogalmazott kedden a miniszterelnök a BFM hírtelevízióban. "A teljes karanténnak szörnyű következményei vannak, emberileg és gazdaságilag is, ezért célzott intézkedések lesznek a járvány második hulláma esetén, amelyekre szavai szerint felkészül a kormány. "Nem tudunk elviselni gazdaságilag és szociálisan még egy olyan teljes és általános karantént, mint amilyet átéltünk" - hangsúlyozta Jean Castex.

Az új francia miniszterelnök, Jean Castex kizárta annak a lehetőségét, hogy ismét általános karantént vezet be a kormány, ha újból erőre kap a koronavírus-járvány Franciaországban. Jelezte azt is, hogy a járvány második hulláma esetén a gazdaság megóvása érdekében inkább célzott intézkedéseket tervez a kabinet.

