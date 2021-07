Frissítő oltásra is szükség lehet a járvány megállításához

Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás hatásának megőrzéséhez "minden valószínűség szerint frissítő oltásra is szükség lesz" - mondta a kormány pénteki berlini tájékoztatóján Sebastian Gülde, a szövetségi egészségügyi minisztérium szóvivője azzal kapcsolatban, hogy a Pfizer/BioNTech-féle vakcina fejlesztői megkezdték a frissítő oltásnak szánt egyadagos termékük bevezetésének előkészítését.

Steffen Seibert kormányszóvivő hozzátette, hogy Angela Merkel kancellár és Jens Spahn egészségügyi miniszter már el is kezdte az egyeztetést az ügyben. Mint mondta, a német polgárok biztosak lehetnek abban, hogy "az immunizáció első hulláma" után a frissítő oltáshoz is lesz elég vakcina. Több járványügyi adat pénteken is romlott Németországban. A napi új regisztrált fertőződések száma heti összevetésben sorban negyedszer, az utóbbi hét nap alatt pedig hatodik alkalommal emelkedett.

Ugyanakkor az esetszám továbbra is alacsony, és néhány nap adataiból még nem lehet trendet kiolvasni. Az azonban már biztos, hogy "nem lesz egyszerű" megbirkózni a vírus delta nevű variánsával, amely dominánssá vált Németországban - mondta Sebastian Gülde a járvány újbóli felerősödésére vonatkozó kérdésekre.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki kimutatása szerint az utóbbi 24 órában országszerte 949 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez ugyan az egy hónnappal korábbi 3254 eset alig harmadát teszi ki, de az egy héttel korábbi 649-hez képest csaknem 50 százalékos emelkedés.

Ugyancsak az utóbbi napokban április vége óta először ismét a vírus visszaszorulásának és terjedésének határát jelző 1 fölé emelkedett az úgynevezett reprodukciós ráta (R). A mutató az RKI számítása szerint péntekre 1,17-re emelkedett az előző napi 1,09-ről. Ez azt jelenti, hogy minden száz új fertőzött átlagosan 117 embernek adja át a vírust.

Az intézet szerint a korábbiaknál jóval fertőzőképesebb delta variáns terjedése miatt a 12-59 éves korosztályban legalább 85 százalékos, a 60 felettieknél 90 százalékos átoltottság szükséges újabb járványhullám elkerüléséhez. Azonban az oltási kampány az utóbbi napokban lassult. A szövetségi kormány pénteki összesítése szerint az előző hét napon átlagosan 649 583 adag oltást adtak be naponta. Ez a szám június közepén még 800 ezer felett volt.

Legalább egy adag védőoltást a lakosság 57,9 százaléka - 48 180 450 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 41,5 százaléka - 34 490 355 ember - rendelkezik. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 734 468 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 49 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 91 190-re emelkedett.