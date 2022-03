Furcsa foci Európa-bajnokság lehet a 2028-as

Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales és Írország szerdán közös szándéknyilatkozatot nyújtott be a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére - adta hírül az MTI.

"Az Egyesült Királyság, Írország, Skócia és Wales kormánya támogatásáról biztosította a pályázatot. Az északír kormányzat jelenleg nem ülésezik hivatalosan, de az ottani tisztviselők továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a folyamatot

- áll a futballszövetségek közös közleményében.

Nagy-Britannia és Írország egy megvalósíthatósági tanulmányra hivatkozva múlt hónapban jelentette be, hogy mégsem kandidál a 2030-as világbajnokságra.

Brit közönség előtt próbálkozhatnának újra olyan bravúrokkal a magyar focisták, mint a franciák ellen Budapesten. Fotó: MTI Brit közönség előtt próbálkozhatnának újra olyan bravúrokkal a magyar focisták, mint a franciák ellen Budapesten. Fotó: MTI

Az európai szövetség (UEFA) októberben azt közölte, hogy március 23-áig kell jelezni a rendezési szándékot, a kandidálókat pedig áprilisban jelentik be, míg a győztest szeptemberben hirdetik ki. Minimális követelmény tíz stadion, közülük egynek legalább 60 ezer, kettőnek pedig 50 ezer férőhelyesnek kell lennie. Amennyiben kettőnél több ország rendezné közösen a kontinensviadalt, úgy a házigazdák nem kapnának automatikusan indulási jogot.

Mivel futballban külön válogatottja van Anglia és Írország mellett Skóciának, Walesnek és Észak-Írországnak is, így tehát könnyen lehet, hogy egy vagy több házigazda válogatott nem is jut majd ki a viadalra. Ezen kívül problémákat okozhat a Brexit miatt létrejött EU-brit határ is Írország területén, amely megnehezítheti a szurkolók helyszínek közti mozgását is.