Gázháború Putyinnal: jövő tavaszig csúszhatnak a szállítások az új vezetéken

Győzelmi jelentésnek is beillő közleményt adott ki október 18-án az Északi Áramlat 2 vezetéket megtervező, megépítő és üzemeltető projektcég, a Nord Stream 2 AG – az orosz földgázvezeték a Balti-tengeren keresztül, Ukrajnát kikerülve szállít majd gázt Oroszországból Németországba egy nemzetközi együttműködés keretében.

Már jöhetne a gáz

A közlemény szerint befejeződött a vezetékpár első vezetékének feltöltése, és

a vezetékben lévő nyomás már elegendő a gázszállítás megindulásához.

Már zajlanak az előkészületek a második vezeték beüzemelésére is. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint ennek feltöltése decemberben történhet meg.

Ennek ellenére német sajtójelentések alapján mégis hosszú hónapokba, akár több mint fél évbe is telhet, míg valóban megindulnak a szállítások Európa felé. Azt ugyanis egy többlépcsős engedélyezési eljárás, valamint bírósági perek is hátráltathatják, az engedélyezést pedig politikai megfontolások is befolyásolhatják.

Politikai játszmák fogságában. (Forrás: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin) Politikai játszmák fogságában. (Forrás: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin)

Engedélyre várva

A vezetéket első körben a német Szövetségi Hálózati Felügyeletnek (Bundesnetzagenrtur) kell jóváhagynia -

a hatóság azt vizsgálja, hogy céges szempontból megfelelően el van-e választva egymástól a kitermelés és a szállítás.

Uniós előírás ugyanis, hogy ezt a két "műveletet" különböző vállalatoknak kell megvalósítaniuk.

A Nord Stream 2 AG még júniusban nyújtotta be a független üzemeltetői minősítés iránti kérelmét a német szakhatósághoz. Hatósági közlés szerint egy olyan modellt választott, amelyben a vezeték a gázt szolgáltató orosz energetikai óriás, a Gazprom céghálójában maradna – a függetlenséget például a szervezeti felépítés és vezetés vonatkozásában vizsgálják.

A német Stern magazin szerint a német hatóságnak jövő januárig van ideje döntést hozni az ügyben.