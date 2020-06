Grand Tokaj: újabb milliárdot bukott az állam

Az Európai Unió területén ugyan sikerült több palackot eladnia az állami Grand Tokaj Zrt.-nek, de a borászati cég így is milliárdos veszteséget hozott össze 2019-ben. Az angol kézben lévő Royal Tokajinak sem jön össze a profit.

Az árbevétel itt is gyarapodott: 863 millió forintról sikerült valamivel egymilliárd forint fölé jutni. A Royal Tokajinál az export bőven meghaladja a belföldi értékesítést: míg külföldre 641 millió forintért adtak el palackozott bort, addig itthon 390 millió forintért. Ez is kevés volt összességében a nyereséges működéshez.

Ugyanakkor nem csak az állami Grand Tokaj Zrt. veszteséges, hanem például az angol tulajdonban lévő Royal Tokaji Borászati Zrt. is. A stabilan veszteséges mádi cég többségi tulajdonosa a máltai székhelyű Foinavan Credit Fund nevezetű pénzügyi alap, de angol üzletemberek állnak a háttérben. Míg 2018-ban éppen 137 millió forint veszteség jött össze, tavaly ezt sikerült 79 millió forint veszteség re leszorítani.

A koronavírus-járvány komoly gondokat okozott a tokaj-hegyaljai település borászati-turisztikai vállalkozásainak. Elmaradt például a Tolcsvai borfesztivál, illetve június 5-7. között lett volna a Tokaji bornapok is, de szintén elmarad. Minden esztendőben többezres tömeg látogatja ezeket a rendezvényeket, a programok idejére az összes szállást lefoglalták a vendégek, amelyeket a járvány miatt vissza is mondtak.

A legnagyobb feladat volt az év során, illetve a következő években is a borkészlet értékesítése a tokaji borok piacának torzítása és az árak további csökkenése nélkül, amivel megteremthető a stabil gazdálkodás alapja és a jövőbeni növekedés a teljes Tokaji Borvidék számára is - olvasható a beszámolóban.

A belföldi értékesítésből 1,4 milliárd forint, míg az exportból 1,3 milliárd forint bevétel származott. Utóbbi tételből 1,2 milliárd forint az Európai Unión belüli eladás. Ez 27 százalékos növekedés a 2018-as 973 millió forint után. Európán kívülre nem nagyon jutnak el a tokaji palackok: mindössze 24 millió forint az Európán kívüli értékesítés. Ugyanakkor a számokból az is kiderül, hogy hordós terméket egyáltalán nem adtak el külföldre.

Az állami társaság árbevétele pedig végre nem stagnált, a 2017-es 2,4 milliárd forintos forgalmat 2018-ban is sikerült megismételnie, tavaly viszont már 2,7 milliárd forintos nettó árbevételnek lehetett örülni a közel 70 hektáros szőlőterülettel rendelkező pincészetnél, amely a térség teljes bortermelésének mintegy 35 százalékát adja.

Rendületlenül nyeli az állami milliárdokat a Grand Tokaj Zrt.-re átkeresztelt állami szőlőfeldolgozó és borászati cég. A társaság a most megjelent 2019-es éves beszámolója szerint 950 millió forintos mínuszt hozott össze a társaság a 2018-as 563 millió forintos veszteség után. A magyar állam 100 százalékos tulajdonában levő gazdasági társaságról van szó, amelynek fő profilja a szőlőtermesztés, - felvásárlás és bor előállítás. A cég a Tokaji Borvidék legnagyobb felvásárlója és bortermelője. Egy probléma van csak, hogy folyamatosan veszteséges: 2017-ben is 1,2 milliárd forint veszteséges termelt a 2016-os 3,8 milliárdos mínusz után.

