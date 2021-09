Guller Zoltán: régi adósságot törleszt a kormány, amikor közpénzből felújítja Mészáros Lőrinc szállodáit

Videókkal és fotókkal gazdagon illusztrált új honlapon büszkélkedik el a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) azzal, hogy az elmúlt években a Kisfaludy-pályázatokon keresztül a kormány vissza nem térítendő állami támogatásokkal finanszírozta Magyarország leggazdagabb embereinek szállásfejlesztéseit is. Kiderül például, hogy a hévízi Hunguest Hotel Panoráma felújítása összesen 1,8 milliárd forintba került, ehhez a kormány 458 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást adott. Tehát a felújítás költségeinek negyedét közpénzből fedezték.

Hosszú évtizedek óta a felújítása ennek a hotelnek elmaradt. Ezt a régi adósságot törlesztettük akkor, amikor ezt a tájsebet, közösen a Hunguesttel, Magyarország Kormánya felújítja, és a 208 szoba 21. századi követelményeket fog nyújtani

- fogalmazott Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a Hunguest Hotel Panoráma bejárása közben készült videón.

A felvételből nem derült ki, de lapunk már megírta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ által a Kisfaludy-program részeként meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertese az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. volt tavaly tavasszal: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatnak fel. A kivitelező kilétét homály fedi, a Hunguest korábban csak annyit árult el lapunknak, hogy a hét szállodafelújítási projekt kivitelezői az építőipari szektor több évtizedes múlttal rendelkező jelentős szereplői.

Szintén állandó tagja a leggazdagabb magyaroknak Széles Gábor, aki a Videoton Holding Zrt. és a kormánypárti Magyar Hírlap tulajdonosa, de az SGHTHERMÁL Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. 101 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a zalacsányi Batthányi Kúria és kastélyszálló fejlesztésére. A cég tulajdonosa pedig az SGH Vagyonkezelő Kft. közbeiktatásával Széles Gábor. Az most derült ki, hogy a teljes projekt 149 millió forintba került, tehát a költségek 68 százalékát az adófizetők állták. A közpénzt pedig a következőkre fordították: felújították a kastély homlokzatát, szaunavilágot alakítottak ki és napágyakat szereztek be.

A változatosság kedvéért olyan beruházás is akad, ahol a költségek felét fizették az adófizetők. Azt már korábban megírtuk, hogy a Hernádi Zsolt MOL-vezér unokaöccse, Hernádi Ádám polgármester által irányított Esztergomban egyre több helyszínre kerülhetnek ki a nyertes Kisfaludy-pályázatokról szóló és a kormánynak köszönetet mondó táblák. Két panziót is építhet például Esztergomban Horváth Mihály, aki a korábbi fideszes polgármester, Meggyes Tamás kampányfőnöke és fideszes önkormányzati képviselő is volt: a GUPLAS Vagyonkezelő Kft. és az Immo-Granum Kft. nevű cégei 144 és 134 millió forintot kaptak. Az most derült ki, hogy az Immo-Granum fejlesztése összesen 268 millió forintba fog kerülni, tehát a kiadások 50 százalékát fedezik közpénzből. Ennyi pénzből épül meg 2023-ra az új, 8 szobás, négycsillagos panzió Esztergom főterén.

Már elkészült viszont két Kisfaludy-beruházás is Balatonszemesen. Szeptember közepén nyit a Kistücsök panzió a híres étterem mellett: a Gastrogold Vendéglátó Kft. 315 millió forintot kapott az MTÜ-től, a két tulajdonos Csapody Balázs és Béres József. Kettejük közül Béres József a gazdagabb, hiszen a Béres Gyógyszergyár Zrt. 2020-ban rekord évet zárt: az árbevétel a 2019-es 13,3 milliárd forintról 20,1 milliárd forintra ugrott, míg a profit 1,5 milliárd forintról 4,7 milliárd forintra gyarapodott. Októbertől pedig már lehet szobát foglalni az OTP balatonszemesi hoteljébe. A legnagyobb hazai bank tulajdonában lévő hotel felújítását és átalakítását 536,5 millió forint vissza nem térítendő közpénzzel támogatta a kormány.

A kormány szerint nincs ezzel semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dőlt el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.