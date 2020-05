Itt vannak a szabályok, így indul újra az élet Budapesten hétfőn!

A rendeleti kormányzás lehetséges végét illetően egyik napról a másikra változott a helyzet az elmúlt napokban. Csütörtöki Kormányinfóján Gulyás Gergely még úgy fogalmazott, június végén vonhatják vissza a rendeleti kormányzást, majd pénteken Orbán Viktor már május végi időpontról beszélt. A hirtelen változtatás nem lehet véletlen, a kormányfő igyekszik megmenteni a nyarat. Az összefüggésekről kollégánk jegyzetében olvashat , de a heti videós anyagunkban is kitért rá a szerző.

A most meghozott intézkedések kevésbé szigorúak, de változatlan fegyelemmel kell betartani őket - mondta Gulyás Gergely. Ha a helyzet nem változik, akkor május végén a kormány a rendkívüli felhatalmazás megszüntetését fogja kérni a parlamenttől.

