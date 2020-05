Gulyás Gergely: létrehozzuk az iskolaőrséget

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az eddig már ismert döntések mellett újakat is ismertetett. Eszerint a szerdai kormányülésen döntést hoztak arról, hogy iskolaőrséget hoznak létre, az intézkedés 500 iskolát érint majd. Az iskolaőrök volt rendőrök lehetnek, iskolánként egy személy fogja betölteni ezt a posztot és más jogszabályi megítélés mentén, de a tantestület részét fogják képezni ők is.

Abban az 500 iskolában lesz jelen iskolaőr, ahol állandó jelleggel súlyos fegyelmi problémák vannak. Éppen ezért az iskolaőrök - lőfegyvert leszámítva - kényszerítőeszközöket is használhatnak és intézkedési jogkörrel ruházzák fel őket.

Gulyás Gergely szerint ha a jövőben szükség lesz rá, tovább fogják bővíteni a programba bevont iskolák és az őrök számát is.

Fél évet csúszik a műanyagok betiltása - zavar a mikronok körül

A miniszter az elmúlt néhány hétben nagy port kavart törvényjavaslattal kapcsolatban is friss fejleményekről számolt be. Mint az ismert, két héttel ezelőtt a kormány benyújtotta az egyszer használatos műanyagok betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, amit nagyon hamar vissza is vont.

Mivel egy Európai Uniós kötelezettségről van szó, a kormány továbbra is a tiltás bevezetésén gondolkozik, de jelen helyzetben ezt úgy kell megoldani, hogy ne veszélyeztessen munkahelyeket - mondta Gulyás Gergely.

Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium az elmúlt egy hétben a 24 legnagyobb céggel folytatott egyeztetéseket, melynek eredményeként úgy döntöttek, hogy egy fél évvel későbbi határidővel fogják betiltani az egyszer használatos műanyagokat. 2021. január elseje helyett 2021. július elsejétől - részletezte Gulyás.

A miniszter hozzátette: a kormány az EU-s szabályozásnál szigorúbban rendelkezik a kérdésben, vagyis nem csak az 50 mikron feletti anyagvastagságú, hanem a 15 mikron feletti anyagvastagságú termékeket is betitltják.

Itt azonban nyelvbotlás történhetett: az EU-s szabályozás alapján a korábbi magyar tervezetben az 50 mikronnál kisebb falvastagságú műanyag hordtasakok forgalomba hozatalának betiltása szerepelt. Ha csak a 15 mikron alatti falvastagságú zacskókat tiltják be, az nem szigorítás, inkább lazítás - kevesebb terméket érint. A 15 mikron feletti falvastagságú termékek betiltása pedig nem is igazán értelmezhető.

A cégek technológiaváltásának támogatására mindenesetre 10 milliárd forintot biztosít a kormány.