Gulyás Gergely: tárgyal a kormány Brüsszellel a helyreállítási pénzekről

A nyári szünet utáni első Kormányinfót tartotta ma Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a tájékoztató elején arról számolt be, hogy a munkáltatókkal és a munkavállalókkal arról is tárgyal a kormány, hogy január 1-jétől miként lehetne bevezetni a 200 ezer forintos minimálbért. A miniszter szerint a kormány kész a munkáltatók versenyképességének megőrzése érdekében akár költségvetési áldozatot is hozni, ha ők vállalják a magasabb bért.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. Fotó: YouTube

A hitelmoratóriumról nem derült ki újdonság: azok vehetik igénybe október vége után, akinek tartósan csökkent a bevétele (az továbbra sem világos, hogy a vállalkozók esetében milyen egyéves időintervallumban kell meglennie a 25 százalékos árbevétel-csökkenést - a szerk.). A jogosultságról a bankoknál kell nyilatkozni. A tegnapi 1258 milliárd értékű állami kötvénykibocsátás pedig Gulyás Gergely szerint egyáltalán nem egyedi, ilyen tavaly is volt. Például az uniós projektek előfinanszírozásához is kellenek a források.

Kérdésre Gulyás Gergely elismerte, hogy még mindig tárgyalnak Brüsszellel a helyreállítási forrásokról. Elhangzott az is, hogy mindenkinek ajánlják az influenza elleni védőoltást is. Az egészségügyi állandó készültségi rend szerint működik a miniszter szerint. Tavaly gyakorlatilag nem volt influenzajárvány, de idén lehet, hogy összecsúszik majd a koronavírus-járvány következő hullámával.

Kapnak-e menedékjogot az Afganisztánból kimenekített, a magyar missziónak segítő afgánok? - kérdezte az ATV. A miniszter szerint folyik a menekültügyi eljárás, szerinte fennállhanak a menekültstátusz megadásának a feltételei.

