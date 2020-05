Hajdú-Biharból és Bács-Kiskunból sok cég kért bértámogatást

A legtöbb igény, nagyjából minden negyedik a budapesti és Pest megyei vállalkozásoktól érkezett. A sorban a Hajdú-Bihar megyében működő cégek következnek, valamint a dél-alföldi régióból - onnan is főleg a bács-kiskun megyeiektől - is sok megkeresés érkezett.

Az operatív törzs mai tájékoztatóját Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára kezdte, aki felidézte, hogy az Orbán-kormány 2010-benegymillió új munkahelyet ígért tíz év alatt, amit a parlamenti és stratégiai államtitkár szerint teljesítettek is.

