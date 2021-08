Hajdú Péter ifjú menyasszonya százmilliós cégháló csúcsán bizonyíthat

Nagy karriert fut be Láng Eszter, aki Hajdú Péter menyasszonya: a 26 éves üzletasszony ugyanis ügyvezető és tulajdonos is lett a televíziós műsorvezető több jelenlegi és egykori cégében is. Láng Eszter legnagyobb feladata talán a Frizbi Műsorgyártó és Reklámszolgáltató Kft. irányítása lehet, január óta ugyanis ő lett az ügyvezetője a 2020-ban 399 millió forintos forgalmat és 33,7 millió forintos nyereséget elkönyvelt cégnek.

A Frizbi Kft. júniusi taggyűlésén például már ügyvezetőként kellett fontos döntéseket hoznia.

Az ügyvezető ismertette a 2020. évi mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet. A 2020. évi adózott eredmény 33.757 e Ft nyereség, a mérlegfőösszeg 658.769 e Ft. A Kft. tagja elfogadta a beszámolót. Az ügyvezető javasolta az adózás előtti eredményből 17.675e Ft lekötött tartalékba helyezését

- olvasható a taggyűlési jegyzőkönyvben. A cégből végül nem vettek ki osztalékot.

Ráadásul tavaly november óta Láng Eszter a Frizbi Kft. végő többségi tulajdonosa is. Hajdú Péter ugyanis novemberig bírt minősített többségű befolyással a társaságban, azóta viszont már a Barnes Invest Kft. a tulajdonosa a cégnek. A novemberben bejegyzett vállalkozás ügyvezetője és többségi tulajdonosa pedig a 26 éves üzletasszony lett. Kisebbségi tulajdonos egy DNH Invest nevű vagyonkezelő cég, amelynek pedig a már említett Frizbi Kft. és a Barnes Invest a tulajdonosa, ügyvezetője viszont Hajdú Péter.

A céghálót tovább bonyolítja, hogy a Frizbi Kft. a saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó Blue Development Kft.-ben is üzletrészt birtokol, de a 2020-ban 182 millió forintos forgalmat és 10,6 millió forintos nyereséget elkönyvelt cégben Hajdú Péter is rendelkezik részesedéssel, március óta viszont már a műsorvezető menyasszonya az ügyvezető.

Egyelőre nem megy ilyen jól viszont a Tükörhegy Medical Center Kft.-nek, amelynek szintén a Frizbi Kft. a többségi tulajdonosa (kisebbségi pedig az orosz Rahimkulov-család érdekeltségébe tartozó Szent Magdolna Magánkórház Kft.), a cégnek ugyanis tavaly csak 216 ezer forint bevétele volt.

Koronavírus-világjárvány miatt előfordulható fertőzések elkerülésére intézetünk ideiglenesen zárva tart

- olvasható még mindig a magánklinika oldalán a vezetőség tavaly márciusi közleménye.

Hajdú Péter idejét minden bizonnyal inkább a Media Vivantis Műsorszolgáltató Zrt. köti le, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a Life és Ozone televíziót működtető társaság vezérigazgatói feladatát tavaly május 11-től ő vette át. Az origo.hu idén májusi cikke szerint a Mészáros Lőrinc exfeleségének, Kelemen Beatrixnak tulajdonában lévő MediaVivantis főműsoridőben egy év alatt megnégyszerezte a piaci részesedését. Ez a számok nyelvén annyit jelent, hogy a cég 2020-ban 1,4 milliárd forint bevételt ért el, ami 68,5 millió forintos nyereséget eredményezett.