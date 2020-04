Hat hét alatt lett 30 millió munkanélküli az USA-ban

A csütörtökön közzétett heti amerikai munkanélküliségi adatoknak éppen úgy lehet pesszimista, mint optimista olvasata. Ami tény, hogy a most publikált adatok szerint 3,8 millió munkavállaló veszítette el az állását, és jelentkezett a múlt héten munkanélküli ellátásokért. Az elmúlt heti adatokat összesítve rekordszintű az elbocsátási hullám, hiszen hat hét alatt 30 millió ember lett munkanélküli.

Ami viszont biztató, hogy az elbocsátások heti üteme lelassult, mivel március végén, a legrosszabb napokban elérte a 6,9 milliót az új munkanélküliek száma. Rossz, hogy a szakértők szerint a következő időszakban tovább fog folytatódni az elbocsátások üteme. Sőt a legpesszimistább előrejelzések szerint a munkaerőpiac összeomlása miatt könnyen lehet, hogy ezeket a számokat később korrigálják, és még több lesz a munkanélküli, amit azzal magyaráznak, hogy történelmi összeomlás tanúi lehetünk. Korábban ugyanis nagyságrendileg 200 ezer embert regisztráltak hetente a munkaügyi hivatalok. Az idei évtől eltekintve a korábbi negatív rekord bőven egymillió alatt maradt, míg most az elmúlt másfél hónapban 3,3 millió volt a legalacsonyabb.

Nem véletlen a szerdán publikált nagyon gyenge negyedéves GDP adat, hiszen a vírus miatti bezárkózás megrázza mindenhol a gazdaságot, és jelentős visszaesést okoz a termelésben és a szolgáltatások terén is. A szakértők többsége úgy véli, hogy mind a GDP, mind a munkaerőpiacot tekintve a második negyedév is siralmas lesz, ugyanakkor ősszel már negyedéves bázison határozottabb növekedést jósolnak. A tőzsdék egyébként ezt a forgatókönyvet kezdték árazni, amit valószínűsít az is, hogy a koronavírus kezelése egyre valószínűbb, a kutatók abban bíznak, hogy rövid időn belül gyógyszer és védőoltás is lesz a kórral szemben.