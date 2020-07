Hetente vizsgálja felül az operatív törzs a különböző országok színkódos besorolását

Azzal kapcsolatban, hogy augusztus elsejétől az állam nem állja a Magyarországra lépők tesztelési költségeit, Müller Cecília hangsúlyozta: ez csak a beutazásra vonatkozó rendelkezés, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a jövőben is elvégzi a járványügyi biztonság fenntartásához szükséges és az eljárásrendnek megfelelő teszteket.

A lap kérdésére az országos tisztifőorvos arra is kitért, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak előírt alapvető eljárásrend nem változott, ám tájékoztató leveleket küldenek ki nekik, hogy felhívják a figyelmet a szerdától hatályba lépő kormányrendeletre.

"Két adatot veszünk figyelembe ahhoz, hogy a pandémiás veszély szerint milyen színbe sorolunk egy országot. Az aktuális koronavírus-fertőzöttek száma mellett az elmúlt két hét mozgóátlagát is nézzük" - mondta a lapnak Müller Cecília azzal kapcsolatban, hogy a Covid-19-járvány több külföldi országban megfigyelhető felerősödése miatt a magyar kormány utazási korlátozásokat vezetett be. A tisztifőorvos szerint a két adat alapján reálisan lehet összevetni egy adott ország járványügyi helyzetét a magyarországival.

Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint hetente értékeli újra az országok koronavírus-járvány szerinti besorolását az operatív törzs, ám ha olyan esemény adódik, ami hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak - írja keddi számában a Magyar Nemzet.

