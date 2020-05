Hétfőn beindul az MNB mennyiségi lazítási programja

Nagy Márton, az MNB alelnöke telefonos konferenciabeszélgetés keretében további részletekről is beszélt; lapunk kérdésére Nagy Márton érzékeltette, hogy a bankoknál jelenleg közel 7 ezer milliárd forint értékben található olyan állampapír, amely megvételére kiterjedhet az MNB hétfőtől elindított programja (a lakossági állampapírok, jelesül a Magyar Állampapír Plusz nem tartozik e körbe). A befektetési alapoknál 2000-2800 milliárd forintnyi ilyen papír szunnyad, míg külföldi kézben 4 ezer milliárd. Hetente 100 milliárd forintért vásárolhat állampapírokat az MNB; elsőként kedden tíz év körüli lejáratokat vesznek >>

A jelzáloglevél-vásárlási program továbbra is a fix kamatozású, forintban denominált, hosszú futamidejű jelzáloglevelekre terjed ki, keretösszege a kibocsátott állomány 50 százaléka, az MNB pedig ezúttal is mind az elsődleges, mind a másodlagos piacon vásárolni fog.

Közölték, hogy az állampapír-vásárlási program a forintban denominált, fix kamatozású magyar állampapírokra terjed ki. A vásárolható állampapírok futamidejére nincs korlátozás, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a vásárlásokat a legalább 3 éves futamidejű papírokra fogja koncentrálni. Az egyes értékpapír-sorozatok esetében a megvásárolható mennyiség - az Európai Központi Bank (EKB) gyakorlatával összhangban - nem haladhatja meg a fennálló állomány 33 százalékát. Az állampapír-vásárlások a másodlagos piacon, rendszeres heti aukciókon és aukciókon kívüli ügyletek keretében történnek. A bankok mellett a jelentősebb befektetési alapkezelőkön keresztül a befektetési alapok is részt vehetnek a programban. A program részleteiről itt írtunk bővebben.

A programok indítását múlt kedden jelentette be a Magyar Nemzeti Bank. Mindkét program célja a monetáris transzmisszió sérüléseinek megelőzése és a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő gazdasági és pénzügyi kockázatok kezelése - ismertette a monetáris tanács április 28-ai kamatdöntő üléséről kiadott közleményében.

