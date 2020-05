Hétfőtől keményebben ellenőriznek Budapesten? A rendőrség felkészült

"Én azt mondom, hogy május 3-ára, amikorra a szakemberek azt mondták, hogy a csúcs felfut, addigra az ötezres lélegeztetőgép-szám meglesz" - mondta április 19-én Orbán Viktor egy kórházlátogatás közben. Később az országos tisztifőorvos azt mondta: a matematikai modellszámítások alapján május 3-án tetőzhet az új megbetegedések száma, ami után egy "plató" következik, majd a fertőzések száma csökkenni kezd - azt azonban nem tudni, ez a "plató", a megbetegedések számának nagyjából stagnáló szakasza meddig tart majd. Hogy tényleg ma tetőzik-e a járvány, arról sajnos nem volt szó az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője ismertette a korábban közzétett adatokat: 2998 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 340 főre emelkedett az elhunytak száma, 629-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 1005 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

Hétfőn jön az érettségi - maszkban, nyitott ablaknál

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: több mint 84 ezer jelentkező kezdi el az érettségi vizsgákat hétfőn. A hangsúly a bizttonsági intézkedéseken van, a részvétel nem kötelező - ősszel is lesz érettségi, akár holnap reggel is dönthet még úgy a diák, hogy nem tesz most vizsgát. A tömegközlekedési járatokat sűrítik, az iskolák közelében rendőrök posztolnak majd, az iskolákba maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőket küldtek ki - minden intézmény kapott ezekből, nincs szükség további felajánlásokra. Az iskolai folyosókon kötelező, vizsga közben ajánlott maszkot hordani. Nyitott kapuk, nyitott ablakok mellet vizsgáznak, egy teremben legfeljebb tizen. Az idősebb, krónikus beteg pedagógusokat tehermentesítették, ők nem ügyelnek, nem vizsgáztatnak.

Jön a lazítás - de a budapestieket keményen ellenőrzik majd

Kiss Róbert rendőr alezredes felhívta a figyelmet: hétfőtől kezdődik a járvány elleni védekezés új szakasza. Budapesten és Pest megyében ebből nem sokat lehet majd érezni, az ezen kívül eső területeken megnyithatnak például az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei - itt írtunk a kijárási korlátozás enyhítéséről. Orvosi maszk, sál, kendő viselése, tehát a száj eltakarása az egész ország területén kötzelező a boltokban hétfőtől.

A sajtótájékoztatón csak néhány kérdésre válaszoltak, ezek egyikét az mfor.hu tette fel: arról érdeklődtünk, azt eddigieknél szigorúbban ellenőrzik-e hétfőtől a rendőrök, a katonák a közterületeken tartózkodókat Budapesten és Pest megyében? Azok is számíthatnak ellenőrzésre, akik nem csoportban tartózkodnak az utcán? Milyen következményei vannak, ha valaki nem tud elfogadható indokot mondani úticélját illetően?

Kiss Róbert rendőr alezredes válaszában ismét kiemelte:

Budapesten illetve Pest megyében hatályban maradnak a kijárási korlátozás szabályai, csak alapos indokkal hagyhatják el a lakók otthonaikat. A rendőrség felkészült a változó szabályokra, megfelelő létszámmal lesz jelen a közterületeken és nyilvános helyeken. Aki megszegi a szabályokat, azzal szemben a rendőrök intézkedni fognak és a megfelelő szankciókat fogják vele szemben alkalmazni

- mondta Kiss Róbert.

A rendőrök egyébként a hétvégén eddig 3512 esetben intézkedtek a kijárási korlátozások megszegése miatt országszerte, 1751 esetben figyelmeztettek, 986 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, míg 775 esetben feljelentést is tettek. A hatósági házi karanténokat is ellenőrzi a rendőrség, 10 786 ilyen van ma az országban. Az elmúlt 24 órában 23 esetben szegték meg a hatósági karantén rendelkezéseit a polgárok.

Kórházigazgató: szeptemberben jön a vakcina

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az anyákhoz szólt. Sokat tanultunk a vírusról, a gyerekeknél sok esetben tünetmentes, az időseknél pedig többféle lefolyású lehet a megbetegedés. Immunerősítő terápiákat, immunterápiákat, vírusellenes terápiákat is alkalmaznak; vérplazma-terápiák keretében gyógyult koronavírusosok vérplazmáját adják fertőzötteknek. Várjuk a szeptembert, amikor várhatóan egy vagy két oltóanyag is rendelkezésre áll majd - mondta Szlávik János.

Szlávik János, Kiss Róbert és Gál Kristóf az operatív törzs május 3-i sajtótájékoztatóján. Forrás: Youtube Szlávik János, Kiss Róbert és Gál Kristóf az operatív törzs május 3-i sajtótájékoztatóján. Forrás: Youtube

Autót átiratni és étteremben vécézni szabad

Kérdésekre válaszolva elhangzott még:

- A leggyakrabban úgy szegik meg a kijárási korlátozásokat a polgárok, hogy nem alapos indokkal hagyják el otthonaikat; megszegik a kötelező távolságtartást, illetve nem a számukra kijelölt időpontban mennek boltba.

- Hazalátogathat egy németországi magyar vendégmunkás? Ha gyógyult és a fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy 14 napos járványügyi megfigyelés alatt állt, és minderről papírja is van, akkor mentesül a kötelező hatósági karantén alól

- Autót vásárolni és átiratni nem szabálysértés

- Szabad használni azoknak a vidéki éttermeknek a mellékhelységét, amelyek terasza, kerthelysége hétfőtől nyitva tarthat

Végül Gál Kristóf azt is elmondta: Müller Cecília országos tisztifőorvos holnaptól visszatér az operatív törzs sajtótájékoztatóira.