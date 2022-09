Hétvégi időközik: egy Fidesz, egy ellenzék, sok független

Ikszre hozta az ellenzék a hétvégi időközi önkormányzati választások eredményeit. Vasárnap öt helyen (Derecske, Kisasszond, Nemesnép, Örménykút és Zagyvarékas) polgármestert, három helyen (Derecske, Kisasszond és Szarvaskend) egyéni listás képviselő-testületet, míg két helyen (Budapest IV. kerület 12. választókörzet és Miskolc 3. választókörzet) egyéni választókerületi képviselőket választottak.

A polgármester-választásokat kivétel nélkül a függetlenek nyerték, igaz, mindössze Derecskén állt rajtvonalhoz pártjelölt is (a Momentum, valamint a Munkáspárt aspiránsai). A „kislistás” képviselő-választáson is a függetlenek nyertek mandátumot, itt is csak Derecskén volt pártjelölt: a Momentum és a Munkáspárt mellett a Mi Hazánk is állított jelöltet.

A két nagyobb választáson pedig „igazságosan” megosztoztak a „nagyok”.

Miskolcon a fideszes Barta Gábor a szavazatok 56,24 százalékával nyerte a voksolást, az ötpárti (DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, Momentum) ellenzéki Sebe-Gazdig Judit 42,82 százalékot ért el. A Munkáspárt aspiránsa 0,94 százalékos eredménnyel zárt.

Újpesten viszont az öt ellenzéki párt mellett a lokálpatrióta UPK Újpestiek Közössége is támogatta Maholányi Zsoltot, aki a szavazatok 50,92 százalékát söpörte be és nyert mandátumot. Fő ellenfele, a fideszes Jókay Attila 46,23 százalékot szerzett. A Mi Hazánk jelöltje 2,27, a Munkáspárté 0,59 százaléknyi voksot kapott. Érdekesség, hogy a Fidesz-közeli Origo este fél nyolckor Óriási Fidesz-győzelem született Újpesten címmel tett közzé cikket, amit fél óra múlva eltávolítottak, az esetet a 24.hu vette észre.