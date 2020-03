Hirtelen megugrott a karaténban lévők száma Magyarországon

A hazai koronavírus-járvánnyal kapcsolatos statisztikát is ismertető koronavirus.gov.hu-n az elmúlt egy napban megszaporodtak a frissítések. Eddig jellemzően napi egyszer frissült a hazai helyzetre vonatkozó adatsor, aztán tegnap kétszer is módosították a fertőzöttek számát - először 6, majd este 5új fertőzöttel. Vasárnap folytatódni látszik ez a trend, ami látszólag a járvány terjedésének gyorsulására enged következtetni Magyarországon. Bár gyorsuló ütemben emelkedő statisztika azzal is magyarázható, hogy egyre nagyobb számban végeznek mintavételeket és teszteket hazánkban, így pedig egyre több esetre vagy gyanúra derülhet fény.

Mentőautó távozik a budapesti Szent László Kórházból 2020. március 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt Mentőautó távozik a budapesti Szent László Kórházból 2020. március 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Mint arról beszámoltunk, vasárnap reggel újabb 2 fertőzöttel 32-re emelkedett az igazoltan koronavírus betegek száma Magyarországon. Ezzel párhuzamosan megugrott a mintavételek száma is: 1014-ről 1236-ra. A karanténban lévők száma előbb 79-ről 91-re emelkedett reggel, majd késő délelőtt eddig még nem látott mértékű megugrás történt. Már 159-en vannak elkülönített karanténban Magyarországon. (szerk.: ebben nincs benne a hatósági házi karanténban lévők száma, csak az egészségügyi intézményekben elkülönítettek adatait mutatja)

A mostani megugrással együtt egyetlen nap alatt több mint a duplájára emelkedett a gyanús esetek száma, hiszen szombaton még csak 79 személyről tudtunk.